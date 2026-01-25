Erdogmus derrota a Erigaisi y se trepa al 3º

El gran maestro indio Arjún Erigaisi, de 22 años de edad, el quinto mejor clasificado del mundo y el decimoquinto en la historia por su elo de 2801 en diciembre de 2024, es un ajedrecista que se caracteriza por su juego audaz y de riesgo, creatividad y fértil imaginación con la que desborda a sus adversarios.

Ayer para asombro de todos los devotos a Caissa fue arrollado en ideas y concepción estratégica por el prodigio turco Yagiz Kaan Erdogmus, de 14 años, durante la R-7 del Tata Steel de Wijk aan Zee.

Cuánta admiración por la victoria del precoz prodigio turco quien, tras intercambiar damas, sacrificó una calidad (torre por pieza menor) en el centro del tablero con el fin de conservar la pareja de alfiles y dinamizar sus piezas y conducir un final con exactitud astronómica con mayoría de peones en flanco de dama lo que provocó que la torre blanca de Erigaisi quedara esclavizada ante el peón criminal, en la terminología del letonés Aaron Nimzowitch, a4. La vigilancia del peón libre genera una segunda o más debilidades en otro sector del tablero.

Yagiz Kaan se trepa al 3er sitio de la clasificación general, mientras que el monarca mundial D. Gukesh muerde el polvo ante Anish Giri.

En algunos espíritus las derrotas pueden deprimir y fragmentar la confianza, en otros son un fuetazo que los espolea a combatir con mayor ardor.

La hazaña de Yagiz Kaan invita a la reflexión. Su fuerza le proyecta un destino más alto que clasificar pronto entre los diez mejores del mundo.

Y otro punto de lo exigente y difícil del campo agonal: dentro de unas semanas empieza el Torneo de Candidatos a la corona mundial: jugadores de enorme capacidad con potencial para ganarlo no estarán como Keymer, Abdusattórov ni Erigaisi…

Clasificación Ronda 7: 1) Nodirbek Abdsattórov, Uzbekistán, 5 ½; 2) Javokhir Sindárov, Uzbekistán, 4 ½; 3) Yagiz Kaan Erdogmus, Turquía, 4; 4) Hans Moke Niemann, Estados Unidos, 4; 5) Jorden Van Foreest, Países Bajos, 4; 6) Vladimir Fedoseev, Eslovenia, 4;

7) Vincent Keymer, Alemania, 3 ½; 8) Matthías Bluebaum, Alemania, 3 ½; 9) Arjún Erigaisi, India, 3 puntos; 10) Dommaraju Gukesh, India, 3; 11) Anis Giri,l Países Bajos, 3; 12) Rameshbabu Praggnanandhaa, India, 2 ½; 13) Thai Dai Van Nguyen, República Checa, 2 ½; 14) Chitambaram Aranvindh, India, 2 puntos reales.

Resultados Ronda 7: 1) Keymer 0-1 Abdusattórov; 2) Sindárov ½ Niemann; 3) Van Foreest 1-0 Aravindh; 4) Erigaisi 0-1 Erdogmus; 5) Praggnanandhaa ½ Bluebaum; 6) Nguyen ½ Fedoseev; 7) D. Gukesh 0-1 Anish Giri.

Emparejamiento de la R-8: 1) Abdusattórov vs Giri; 2) Fedoseev vs Gukesh; 3) Bluebaum vs Nguyen; 4) Erdogmus vs Praggnanandhaa; 5) Aravindh vs Erigaisi; 6) Nieman vs. Van Foreest.

Blancas: Arjún Erigaisi, India, 2,775.

Negras: Yagis Kaan Erdogmus, Turquía, 2,658.

Apertura Inglesa, D20.

R-7, Tata Steel de Wijk aan Zee, 24–01–2026.

1.c4 e5 2.g3 Cf6 3.Ag2 c6 4.Cf3 e4 5.Cd4 d5 6.d3 Db6 7.Cb3 Libera al A de la defensa en b2 y puede desarrollarlo con la amenaza en e3. 7...Cg4 8.0–0 e3 9.f3 Cf2 10.Dc2 Ch3+ 11.Axh3 (11.Rh1 Cf2+ 12.Rg1 Ch3+ 13.Rh1 Cf2+=) 11...Axh3 Las negras han ganado un punto estratégico a su favor con la pareja de alfiles. 12.Td1 d4

El avance d4 debilita la pequeña falange negra central pero dinamiza el desarrollo y elasticidad de las piezas negras. 13.c5 Dd8 Fluyen las ideas con vistas al medio juego. Uno y otro ponen a prueba su capacidad de evaluación y cálculo combinatorio enlazados con el final. 14.Dc4 Ca6 15.Dxd4 Dxd4 16.Cxd4 Axc5 17.Axe3 0–0–0 18.Cc2 The8 19.Rf2 (19.Axc5 Txe2 20.Axa7 Tg2+ 21.Rh1 Txc2 22.Ab6 Ag2+ 23.Rg1 Axf3 24.Td2 Txd2 25.Cxd2 Txd3–+ es decir ventaja decisiva de las negras). 19...Cb4 20.Cba3 Txe3 Un sacrificio de calidad con la idea de explotar la clavada: 20...Axe3+?

21.Cxe3 Rc7 22.Tac1 Ae6 23.Cac4±. 21.Cxe3 Ae6 22.d4 Txd4 23.Re1 (23.Txd4 Axd4 24.Td1 Ac5 25.f4 Ad5 26.Tc1 b6 27.Txc5 bxc5 28.Cf5 g6 29.Cd6+ Rd7 30.Cb7 Ca6=; 23.Txd4 Axd4 24.Td1 Ac5 25.f4 Ad5 26.Tc1 b6=) 23...Txd1+ 24.Cxd1

Igualdad material en teoría, pero las negras con la pareja de alfiles en campo abierto, poseen mayor actividad central y dominan además el espacio. 24...Cxa2= Han creado mayoría en flanco dama. La posición es valorada en equilibrio por los módulos de cálculo. 25.Rd2

Acaso lo mejor. En el final el rey debe dirigirse al centro. Un movimiento por intuición y cálculo. 25...b5 26.Cc2 a5 El propósito evidente de las negras es la creación de un peón libre. 27.Cc3 Cxc3 28.bxc3 Es escena hay un peón libre, un criminal en la terminología del letonés Aaron Nimzowitch. Un elemento distractor de la atención del jugador de las blancas. Su vigilancia trae apareadas debilidades en otros sectores del tablero. 28...a4

El análisis de la estructura permite considerar que: si el caballo se aleja del flanco dama, las negras pueden avanzar el peón a la casilla a2 y ganar la partida con Aa3 seguido de Ab2. 29.e4

En busca de contrachances ante la tormenta que se avecina. 29...Rc7 30.f4 g6 31.Cd4 Ac4 32.e5 Ae7 33.g4 [33.f5 c5 34.f6 Ad8 35.Cc2 Rc6-+] 33...c5 34.Cc2 Rc6 35.Ce3 Ab3 La estructura de peones muy ventajosa para las negras. 36.f5 El avance debilita la casilla e5; se visualizan además debilidades en c3 y h2. 36...Ag5 37.Rd3 Af4 38.Re4 g5 39.h4 Axe3 40.Rxe3 gxh4

El final es crítico para las blancas porque tienen su Torre esclavizada a la vigilancia del peón a4. 41.Rd2 Había defensa mediante: 41.g5 Ad5 42.e6 fxe6 43.g6 hxg6 44.fxg6 e5=. 41...Ad5 42.Te1 Rd7–+ 43.Te3 a3 44.Rc1 Ag2! El poder de h4 se agiganta. 45.e6+ Re8 46.exf7+ Rxf7 47.Te6 b4 48.g5 b3 La experiencia dicta que dos peones en sexta o en la tercera fila son más fuertes que una Torre. 49.Tf6+ Rg8 50.Te6 b2+ 51.Rc2 (51.Rb1 h3 52.Te8+ Rf7 53.Te2 h2 54.g6+ hxg6 55.fxg6+ Rf6 56.Te1 h1D 57.Txh1 Axh1–+) 51...h3 52.Rd3 Blancas abandonan. 0–1.