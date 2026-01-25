GROENLANDIA

¿Me podría explicar a grandes rasgos, por qué el interés del presidente Trump en Groenlandia?

R: En la geopolítica del Ártico, Groenlandia es la joya fría de la corona… y porque Trump nunca ha ocultado su fascinación por las compras “estratégicas”. Para él, la isla combina tres tentaciones irresistibles: una ubicación militar privilegiada, recursos naturales que harían sonrojar a cualquier ministro de energía, y la posibilidad de repetir la épica del “Louisiana Purchase”, pero versión hielo premium. En su narrativa, Estados Unidos es el guardián natural de Groenlandia, casi como si Dinamarca sólo la estuviera cuidando “en lo que llega el dueño”. Además, el Ártico se ha convertido en un tablero donde Rusia y China mueven piezas con entusiasmo, y Trump insiste en que Washington debe adelantarse antes de que alguien más reclame el último gran territorio “disponible” del planeta.

Es decir: seguridad nacional, ambición histórica y un toque de inmobiliaria global. Una mezcla muy Trump. Interesante que después de amenazar con utilizar la fuerza a último momento se volvió TACO: “Trump Always Chickens Out” Informó que había alcanzado el “deal” que estaba buscando, sí, pero lo “alcanzó” con alguien que no tiene poder para decidir este tema, Mark Rutte, exprimer ministro de los Países Bajos y secretario general de la OTAN.

LOS FINES DE SEMANA

¿Cuál es el origen de los fines de semana?

R. Los fines de semana surgieron para brindar descanso estructurado del trabajo, evolucionando de tradiciones religiosas antiguas a un estándar laboral moderno. El formato de dos días equilibra recuperación, tiempo familiar y productividad, sin extenderse a tres días que podrían alterar horarios económicos.

El descanso dominical se remonta al cristianismo primitivo y judaísmo, formalizado por el emperador Constantino en 321 d.C. como día libre de labores, salvo tareas esenciales como la agricultura. En el siglo XIX, trabajadores británicos y estadunidenses tomaban informalmente el “san lunes” libre después de los sábados festivos, lo que llevó a empleadores a negociar medios días sabatinos para reducir ausencias.

Los sindicatos laborales en los 1800 impulsaron el sábado libre junto al domingo para mejorar la salud obrera y la vida familiar, ganando fuerza cuando Henry Ford implementó la semana de cinco días en 1926 en sus fábricas. Este modelo se expandió porque redujo la rotación, aumentó la eficiencia laboral y se alineó con el consumo masivo: los trabajadores necesitaban tiempo para comprar productos como autos. En 1938, la Ley de Estándares Laborales Justos de EU codificó la semana de 40 horas y cinco días.

Finalmente, ¿por qué no uno o tres? Un día bastaba para observancia religiosa, pero fue insuficiente en la industrialización, con trabajadores agotados por semanas de seis días y hábitos de “san lunes”. Se evitaron tres días para mantener ciclos productivos semanales, reducir costos de ocio excesivo y prevenir caos en turnos fabriles. El estándar de dos días persiste globalmente por su practicidad en coordinar comercio y descanso.

VASO O BOTELLA

¿Cómo se debe beber la cerveza, en vaso o en la botella?

R. 1. Beber de un vaso:

* En eventos formales, funciones comerciales o establecimientos de lujo.

* Al probar o apreciar cervezas artesanales, especialmente variedades más fuertes como IPA o stouts.

* Cuando quiera experimentar plenamente el perfil de aroma y sabor de la cerveza.

*En casa o en entornos informales donde hay vasos disponibles.

2. Beber de la botella:

* En entornos muy informales como barbacoas en el patio trasero, eventos deportivos o bares con conchas de maní en el suelo.

* Cuando la cristalería adecuada no está disponible.

* Para cervezas ligeras producidas en masa, donde el aroma y el sabor son menos importantes.