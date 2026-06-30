La velada histórica de Quiñones lo deja en el umbral de una marca de arietes mexicanos en el Mundial

Julián Quiñones vivió la noche más relevante de su vida como seleccionado mexicano, en la que abrió el camino hacia la victoria ante Ecuador con el primer tanto y que le valió ser nombrado por segunda ocasión en la Copa del Mundo el Jugador Más Valioso del partido tras la victoria de 2-0 que le da a la Selección Nacional su clasificación a los octavos de final y su primera victoria en una ronda de eliminación en una justa del orbe desde México 1986.

Quiñones fue condecorado minutos después de la velada mágica en el Estadio Ciudad de México por la artista Belinda, quien le dio el segundo galardón que se lleva el ariete naturalizado mexicano después de ser reconocido el día de la inauguración en la victoria de 2-0 sobre Sudáfrica, partido en el que también lució con el primero de los goles del encuentro.

Primero contento, contento con el resultado que hemos sacado esta noche, y eso es lo que verdaderamente importa. El tema individual viene por todo el trabajo colectivo que hemos hecho poco a poco y siempre feliz de vestir esta camiseta y entregar lo mejor de mí."

​Julián Quiñones / Delantero mexicano

¿Por qué puede tener Julián Quiñones un Mundial historico?

El delantero más letal del futbol árabe, de donde llegó como monarca goleador de la temporada recién concluida, llegó a tres tantos en el Mundial con el soberbio remate que logró a los 22 minutos.

En el duelo inaugural frente a Sudáfrica, abrió la cuenta a los nueve minutos, luego de una recuperación de balón por parte de México, y en el partido ante Chequia hizo el segundo de la goleada 3-0 a los 60 minutos.

Con esta cosecha, Quiñones llegará al partido del domingo en los octavos de final, con el rival todavía por definirse entre Inglaterra y República Democrática del Congo, con la posibilidad de unirse y hasta superar las mejores actuaciones de un mexicano en Mundiales con respecto a los goles anotados.

Quiñones está a un gol de las cosechas que lograron Luis Hernández (Francia 1998) y Javier Hernández (Sudáfrica 2010) como las mejores actuaciones de un romperredes tricolor en la historia de las justas.