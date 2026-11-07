Julián Quiñones ya está en México para reportar con el Tri de Rafael Márquez

El compromiso de Julián Quiñones con la Selección Mexicana quedó de manifiesto una vez más, luego de que el delantero compartiera en sus redes sociales que ya se encuentra en Monterrey, Nuevo León, para incorporarse a la concentración del conjunto tricolor.

El atacante del Al Qadsiah de Arabia Saudita se prepara para afrontar una nueva etapa con el combinado nacional, en lo que será su primera convocatoria después del Mundial 2026. Además, esta concentración marcará su primer encuentro de trabajo bajo las órdenes de Rafael Márquez, quien encabeza esta nueva etapa de la Selección Mexicana.

Julián Quiñones busca consolidarse como titular de la Selección Mexicana

Después de su destacada participación en la Copa del Mundo 2026, donde consiguió marcar cuatro goles, Quiñones buscará mantener su buen nivel y ganarse un lugar en el once titular del Tricolor.

El delantero tendrá una nueva oportunidad para demostrar sus condiciones ofensivas y convertirse en una de las piezas importantes del proyecto encabezado por Rafael Márquez.

Los compromisos de la Selección Mexicana ante Jamaica, correspondientes a la Liga de Naciones de la Concacaf, están programados para los próximos 14 y 17 de noviembre.

El primer encuentro se disputará en Kingston, mientras que el segundo tendrá como escenario el Estadio BBVA, casa de los Rayados de Monterrey, donde el conjunto mexicano buscará aprovechar su condición de local.

Con su llegada a Monterrey, Julián Quiñones comienza una nueva concentración con México, con el objetivo de mantener su protagonismo y seguir siendo una alternativa importante en el ataque tricolor.