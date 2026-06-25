Jugadores rechazan trofeo con marca de cerveza en el Mundial 2026; descubre la razón

El Mundial de 2026 está marcando un precedente en la inclusión y el respeto a la diversidad cultural dentro de las canchas norteamericanas. Recientemente, el máximo organismo del fútbol modificó la entrega del reconocimiento al Mejor Jugador del Partido para no incomodar a los futbolistas musulmanes o de naciones con restricciones al consumo de alcohol.

La conversación digital explotó tras el debut de Ismael Saibari. El seleccionado de Marruecos hizo historia al anotar el gol más rápido del certamen frente a Escocia; sin embargo, las redes sociales se enfocaron en los detalles de su premiación. Tanto el galardón como el banner publicitario lucieron limpios, omitiendo los logotipos de la cervecera patrocinadora oficial del evento.

En su lugar, el diseño institucional mostró la leyenda "Superior Player of the Match". Este protocolo especial ya cobró vigencia con figuras como Emam Ashour (Egipto), Ali Olwan (Jordania), Yan Diomande (Costa de Marfil), el arquero qatarí Mahmoud Abunada y los seleccionados de Irán, Ramin Rezaeian y Ali Beiranvand.

De acuerdo con declaraciones de un portavoz de la FIFA al portal SPORTbible, esta variante gráfica libre de marcas comerciales se activa bajo dos escenarios: a solicitud expresa del profesional por convicciones personales, o por default cuando el futbolista galardonado es menor de edad.

Esta no es la primera vez que sucede este hecho y existe un antecedente directo en Rusia 2018 cuando el guardameta egipcio Mohamed El-Shenawy rechazó abiertamente la distinción por el patrocinio alcohólico. A diferencia de las ligas europeas que regalan botellas de champaña sin alcohol, la FIFA optó en este 2026 por una salida institucional y silenciosa, manteniendo la visibilidad del trofeo que conservan los jugadores, pero omitiendo un detalle.

De hecho, las fotos de los jugadores que han rechazado aparecer con la marca de cerveza no se encuentran directamente en la cuenta de redes sociales de la empresa, a diferencia de quienes sí la aceptan.