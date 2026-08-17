Perfect Day pone a prueba la imparcialidad de la SCJN

Si grupos de “ambientalistas” interesados en seguir torpedeando el proyecto Perfect Day de Royal Caribbean en Mahahual celebraron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya atraído las demandas contra la construcción de este parque acuático; también puso a prueba su imparcialidad.

Si la decisión final antepusiera la política a la ley, convertiría en realidad el temor de que con la reciente reforma al Poder Judicial éste se subordinó al Poder Ejecutivo.

Hay una narrativa de telenovela mediocre y consiste en que Ari Adler Brotman negoció la aprobación en tiempo récord del cambio de uso de suelo para la construcción del parque acuático con el municipio de Othón P. Blanco y que en retribución fue contratado como presidente de Royal Caribbean en México.

Ello siendo antes el director del Instituto de Financiamiento del Estado de Quintana Roo (Idefin), por lo que presumiblemente incurrió en conflicto de intereses y en actos de corrupción.

La otra cara de la moneda es que propietarios de terrenos cercanos a Perfect Day están detrás de esas organizaciones ambientalistas que presionaron para cancelar el proyecto;,pues ellos mismos quieren forzar a la naviera a comprarles sus propiedades para modificar la densificación.

No sería la primera vez que esto ocurre y ahora mismo hay un anteproyecto de otro megadesarrollo turístico en Punta Venado, propiedad de una familia de Cozumel, que está buscando cómo blindarse para no ser objeto de otra maniobra “ambientalista” parecida.

Brotman es conocido por sus relaciones de alto nivel con la comunidad judía y fue invitado por Artemio Santos, exasesor económico de la gobernadora Mara Lezama, para encabezar el Idefin, precisamente por sus vínculos con inversionistas en sectores como el turismo y la tecnología. Antes de que la Secretaría de Medio Ambiente, cuya titular es Alicia Bárcena, cancelara el proyecto de Perfect Day, su relación también era positiva con los funcionarios de la Secretaría de Turismo y había mostrado disposición para cumplir con los requisitos que demandaba el parque.

Tras su nombramiento fue felicitado por organismos como el Consejo Coordinador Empresarial de Quintana Roo; aunque después se haya convertido en el “malo de la película” cuando lo que hoy se necesita es descubrir toda la verdad.

Esta semana estará en el grupo de altos ejecutivos de las navieras que visitarán Yucatán y la Ciudad de México, como parte de una delegación de la Asociación de Cruceros de Florida y el Caribe (FCCA).

DIVISADERO

Viajes de lujo. Rodrigo Esponda, director general del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca), recibió el Luminary Award, que Virtuoso, la red global de agencias de viajes de lujo que preside Matthew D. Upchurch, otorga a profesionales destacados de la promoción.

Virtuoso le genera ventas anuales a Los Cabos por más de 60 millones de dólares y, con una mezcla de creatividad y trabajo, Fiturca sigue impulsando acciones novedosas con otros destinos premium que cuentan con muchos más recursos.

Categoría dos. Ya inició la cuenta regresiva de 60 días para que la Administración de Aviación Civil (FAA, en inglés) de Estados Unidos ratifique en el nivel uno o degrade al dos a la aviación comercial mexicana.

Además de incumplir compromisos por falta de presupuesto, se suma la tensa relación política con Estados Unidos; degradar al país sería otro golpe contra el arribo aéreo de viajeros del vecino del norte.