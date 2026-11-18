El futbol despide a uno de sus jugadores más elegantes de las últimas dos décadas. Juan Mata anunció su retiro profesional a los 38 años, después de una trayectoria que lo llevó a conquistar los títulos más importantes del futbol de clubes y de selecciones, incluido el Mundial de Sudáfrica 2010 con España.

El mediocampista asturiano comunicó su decisión a través de un video publicado en sus redes sociales. En las imágenes, grabadas en el vestuario del Juventud Estadio, el club de Oviedo, donde comenzó a jugar de manera federada a los 10 años, aparece colgando sus botines para despedirse de una carrera de 20 temporadas.

A veces amar es dejar ir. Gracias, futbol”, fue el mensaje que acompañó la publicación. Sin embargo, Mata dejó claro que su vínculo con el deporte continuará: “El futbol no se va a ir de mi vida. Puedo dejar de jugar profesionalmente, pero nunca voy a dejar de ser futbolista”.

Una carrera llena de títulos en Inglaterra y con España

Formado en las categorías inferiores del Real Madrid, Mata debutó como profesional con el Castilla antes de consolidarse en el Valencia, donde conquistó la Copa del Rey de 2008. Su talento lo llevó a la Premier League en 2011, cuando fichó por el Chelsea.

Con los Blues vivió algunos de los momentos más importantes de su carrera: ganó la Champions League en 2012, la FA Cup ese mismo año y la Europa League en 2013. En 2014 llegó al Manchester United, donde permaneció ocho temporadas y disputó 285 partidos. Con los Red Devils levantó otra FA Cup, la Europa League de 2017, la Copa de la Liga y la Community Shield.

Su recorrido también incluyó títulos de liga con el Galatasaray en Turquía y el Vissel Kobe en Japón, además de etapas con el Western Sydney Wanderers y el Melbourne Victory, su último equipo.

Con la selección española disputó 41 partidos y marcó 10 goles. Formó parte del plantel que conquistó el Mundial de 2010 y también ganó la Eurocopa de 2012, cuya final ante Italia cerró con un gol en la victoria por 4-0.

Common Goal y una nueva etapa fuera de las canchas

Su último capítulo como futbolista llegó en Australia. Durante la temporada 2025-26 con el Melbourne Victory, registró cinco goles y 13 asistencias en 25 partidos, números que le permitieron conquistar el reconocimiento al mejor jugador de la liga australiana.

En septiembre anunció que dejaría de jugar para el club, con el que mantendrá una relación como accionista y presidente de su comité de futbol. Su retiro oficial llega ahora, dos meses después de aquella decisión.

Fuera de los campos, Mata también ha construido un legado a través de Common Goal, iniciativa que cofundó en 2017 para promover que futbolistas y otros protagonistas del deporte destinen al menos uno por ciento de sus ingresos a proyectos sociales.