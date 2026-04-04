¿José Mourinho a la Selección de Italia? Plan para salvar a la Azzurra tras quedar fuera del Mundial

Tras la histórica eliminación de la selección de futbol de Italia del Mundial 2026, el presidente del Senado italiano, Ignazio La Russa, ha encendido la polémica al proponer un cambio radical en la dirección técnica de la Azzurra. La sugerencia surge luego de fuertes críticas al rendimiento del equipo y a la gestión de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), tras no clasificar al mundial por tercera vez consecutiva, un hecho que generó indignación tanto en la opinión pública deportiva como política.

En una entrevista con medios italianos, La Russa planteó la posibilidad de que José Mourinho, actual entrenador del Benfica, sea el próximo seleccionador de Italia después del ciclo mundialista de 2026. El político destacó que, si selecciones como Brasil pueden apostar por entrenadores extranjeros de renombre —como Carlo Ancelotti—, Italia también debería considerar esta opción para revitalizar su selección y romper con la tradición de técnicos locales.

La propuesta de La Russa coincide con un momento de profunda reestructuración en la FIGC tras el fracaso en la eliminatoria. La renuncia del presidente de la federación, Gabriele Gravina, después de la derrota en el repechaje frente a Bosnia y Herzegovina, y la salida del jefe de la delegación, Gianluigi Buffon, evidencian un colapso en la cúpula directiva del futbol italiano.

A nivel técnico, el seleccionador Gennaro Gattuso también dejó su puesto, generando un vacío que ha disparado la especulación sobre quién tomará las riendas de la Azzurra en el próximo ciclo. Aunque varios candidatos italianos suenan como posibles sucesores, el nombre de Mourinho rompe con la línea tradicional y abre un debate sobre la estrategia futura del equipo nacional.

Con una carrera marcada por éxitos en clubes de élite, incluyendo etapas victoriosas en la Serie A con Inter de Milán y AS Roma, Mourinho es visto como un líder capaz de aportar experiencia internacional. Sin embargo, surgen preguntas sobre la viabilidad de su llegada y si la FIGC estaría dispuesta a apostar por un técnico extranjero en esta fase de reconstrucción del futbol italiano.