Goleada de civilidad: Jordania pierde ante Argelia pero enamora a la FIFA con un gesto ejemplar

La selección de Jordania se está despidiendo de su histórica primera participación en una Copa del Mundo con una lección que trasciende lo deportivo. A pesar de sufrir una dolorosa derrota el lunes por la noche ante Argelia, el conjunto de la Confederación Asiática de Futbol (AFC) se robó los reflectores internacionales por su ejemplar comportamiento fuera del terreno de juego.

A través de sus plataformas oficiales, el máximo organismo del balompié mundial enalteció el comportamiento de la delegación jordana, que limpió a profundidad cada rincón de las instalaciones asignadas en el inmueble californiano.

El video de la FIFA que se volvió viral

La cuenta oficial de la FIFA en la red social X difundió un video que muestra las condiciones en las que el plantel de Jordania entregó el espacio asignado. En las imágenes se observa el mobiliario completamente sanitizado, los casilleros ordenados y el piso libre de residuos.

La FIFA resaltó la conducta cívica del representativo asiático: "La pulcritud con la que el debutante combinado de la Confederación Asiática de Futbol dejó su vestuario después de sufrir su segunda derrota".

Además del exhaustivo orden, los futbolistas y el cuerpo técnico del cuadro jordano colocaron un centro de atención en la mesa principal del vestidor del Estadio del Área de San Francisco (Levi's Stadium). El obsequio incluyó una dotación de galletas tradicionales, artículos oficiales de utilería del equipo y una carta escrita a mano expresando gratitud hacia el personal de mantenimiento del inmueble estadounidense.

Cierre de fase de grupos en Houston

El debutante de la AFC culminará su calendario oficial en la justa veraniega el próximo viernes 26 de junio. La escuadra de Jordania viajará desde la Bahía de San Francisco hacia Texas con el objetivo de rescatar su primera unidad en la historia de la competición, una misión que luce sumamente compleja debido al nivel del rival en turno.

Panorama final para Jordania en el Grupo J: