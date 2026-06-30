Johan Vásquez habla de las 'armas' de Ecuador a minutos del inicio del partido

Johan Vásquez aseguró que el descanso que vivió en el tercer partido de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 es entendible debido a la carga de partidos, motivo que le beneficiará en busca de contrarrestar la gran arma de Ecuador durante los 16avos de Final en el Mundial 2026.

Sobre la Fase de Grupos que vivó la Selección Mexicana, Johan Vásquez fue contundente y aseguró que los primeros tres partidos deben quedarse en el recuerdo durante un compromiso que estará pasado por lluvia en el Estadio Ciudad de México; a partir de ahora, estos partidos son una auténtica final:

Estamos contentos porque dimos un buen primer paso, pero lo debemos dejar atrás. Ya son finales y lo debemos jugar de tal forma en este partido”.

Panorámica del Estadio Ciudad de México minutos antes de un partido de México en el Mundial 2026. Mexsport

Johan Vásquez fue uno de los sacrificados por Javier Aguirre durante el tercer partido de la Fase de Grupos, por lo que no contó con actividad en la victoria ante Chequia:

A final de cuentas es entendible porque son partidos muy juntos, llevamos una carga con nuestros equipos y todo suma para mentalmente y hoy estamos preparados para este gran reto”.

Sobre lo que representa Ecuador y el estilo que podrá mostrar en la cancha del Estadio Ciudad de México, el zaguero azteca aseguró que la velocidad será una de las grandes armas de la escuadra sudamericana, por lo que tratarán de impedir que el juego se convierta en algo sumamente físico:

Hemos hecho bien las cosas, tenemos un adversario difícil que va a ir mucho a las espaldas de nosotros, son muy rápidos y muy ágiles. Debemos ser conscientes a lo que vamos a enfrentarnos y estar preparados para ello”.

BFG