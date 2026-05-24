Johan Vásquez despide la temporada del Genoa con derrota; reportará con la Selección Mexicana

El defensa Johan Vásquez dará vuelta a una temporada de pesadilla con el Genoa, luego de tentar los puestos de descenso en la Serie A de Italia; toca alistar las maletas para reportar lo antes posible con la Selección Mexicana.

El central se quedó en la banca en el cierre de temporada, en el que Genoa cayó 1-0 en su visita al Lecce. De esta manera, el equipo dirigido por Daniele De Rossi concluyó en el lugar 16, con 41 puntos (10-11-17) y con un balance de 41 goles a favor por 51 en contra.

Quedó situado entre la Fiorentina (42 unidades) y justamente con el Lecce (28). Pero lo importante para el Genoa fue descartarse matemáticamente de la zona de descenso; Cremonesse (34), Hellas Verona (21) y Pisa (18), los que perdieron la categoría.

Respecto al futbolista mexicano Johan Vásquez, pretendido por equipos de mayor jerarquía en Europa, finalizó la temporada con 36 partidos, todos de titular, para un total de 3mil 218 minutos; marcó un gol recientemente en el enfrentamiento con el AC Milan.

En rendimiento estadístico, Johan Vásquez registró un 87 por ciento de precisión en pases, en ocho ocasiones fue clave para mantener el cero en su portería, mientras que en seguridad defensiva arrojó 258 despejes, 24 bloqueos de balón y 26 barridas ganadas de 30 entradas.

Con el año futbolístico cerrado en el Genoa, el sonorense ahora se enfocará en su participación con la Selección Mexicana, para defender su lugar como central en la preparación final del combinado nacional rumbo al Mundial 2026.

Se contempla que el próximo martes Johan Vásquez llegue con la Selección Mexicana al Centro de Alto Rendimiento, donde se alista el viaje a California (Estados Unidos) para el enfrentamiento amistosos con Australia, el 30 de mayo.