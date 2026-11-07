Joel Huiqui se reencuentra con Víctor Manuel Vucetich, el técnico que lo debutó hace 23 años

Joel Huiqui se reencontrará con Víctor Manuel Vucetich este sábado, cuando Cruz Azul visite a Tigres en el Estadio Universitario, durante la penúltima jornada del campeonato regular de la Liga MX. El duelo tendrá un significado especial para el técnico cementero, quien debutó en primera división bajo las órdenes del estratega regiomontano hace 23 años.

Actualmente, ambos ocupan un lugar en los banquillos, aunque llegan al compromiso con objetivos diferentes. La Máquina busca mantenerse en la disputa por el liderato general, mientras que los universitarios ya quedaron fuera de la liguilla.

En conferencia de prensa previa al viaje a Monterrey, Huiqui recordó la oportunidad que recibió de Vucetich durante su etapa como futbolista de Pachuca. El entrenador de Cruz Azul destacó la trayectoria de su antiguo técnico y compartió con sus jugadores la importancia de reconocer su recorrido en el futbol mexicano.

Joel Huiqui debutó como profesional en el Pachuca. MEXSPORT

Vucetich le dio a Huiqui su primera oportunidad en Primera División

Aunque Huiqui se formó futbolísticamente en Cruz Azul, su debut profesional ocurrió con Pachuca, en agosto de 2003. Vucetich era el entrenador de los Tuzos y fue quien le permitió dar el salto a la máxima categoría. Su estancia en el conjunto hidalguense duró apenas un año, antes de regresar a la institución celeste.

Les decía a los muchachos que, hace 23 años, con Víctor me tocó debutar en Pachuca. Veíamos un poco su palmarés y es un entrenador tan exitoso en México que es de reconocerlo”, recordó el estratega cementero.

Más de dos décadas después de aquel debut, Huiqui tendrá enfrente al técnico que marcó el inicio de su carrera profesional, ahora desde una posición distinta y con la responsabilidad de dirigir a uno de los equipos que pelea por terminar en la cima del torneo.

Víctor Manuel Vucetich y los Tigres ya no tienen posibilidades de liguilla. Mexsport

Cruz Azul no subestimará a unos Tigres eliminados

El panorama de Tigres es diferente al de temporadas anteriores. Después de avanzar a la fase final durante 12 años consecutivos, el conjunto universitario no tendrá participación en la próxima liguilla y atraviesa un proceso de reestructuración.

Sin embargo, Huiqui descartó que la situación del rival sea motivo para reducir la exigencia. El técnico reconoció que los regiomontanos no atraviesan su mejor versión, pero advirtió sobre la calidad de los futbolistas que integran su plantilla y la capacidad de su entrenador.

Hay torneos buenos y malos, me parece que no están en su mejor versión, pero, para mí, es un equipo que puede ser complicado. Por eso hay que darle tanto como al entrenador como a los jugadores la importancia correcta”, señaló.

La visita al Estadio Universitario representa una oportunidad para Cruz Azul de seguir en la pelea por el primer puesto a falta de dos partidos para el cierre del torneo regular.