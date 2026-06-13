¡Invasión naranja! La asombrosa "Tormenta" de Países Bajos llega al Mundial 2026 para sacudir Dallas

El fresco recuerdo de esas masas compactas, irrefrenables y teñidas de un naranja encendido que pintan con su ánimo las calles, parques y explanadas ya es una realidad. Entre humo de colores, banderas ondeando y cánticos que retumban con fuerza entre los edificios, la afición de Países Bajos desembarcó en la Copa del Mundo 2026. Esta es la carta de presentación que la delegación europea ha dejado en cada torneo y que ahora planea replicar en Estados Unidos.

Sedes como Toronto y Los Ángeles vivieron el pasado viernes 12 de junio una probada del ambiente festivo con los fanáticos de Canadá, Bosnia y la marea local estadounidense. Sin embargo, aquello fue apenas un ensayo preliminar. La llamada "Tormenta Naranja" opera en otra dimensión logística.

La pieza central de esta fiesta es su famoso autobús naranja de dos pisos, transportado a territorio norteamericano con un mes de anticipación. El vehículo recorrerá cada ciudad donde juegue la selección neerlandesa, transformándose en un escenario móvil:

Miles de aficionados neerlandeses se unirán a los desfiles en el centro de las ciudades, donde artistas, DJs y grupos musicales de renombre actuarán en vivo desde la planta superior del mítico vehículo."

Kansas City capitula ante la afición neerlandesa

El impacto cultural ya se siente con fuerza. En Kansas City, las autoridades locales se rindieron ante el entusiasmo europeo y cambiaron temporalmente el nombre de la calle donde entrena la escuadra por Oranje Rising Way, un homenaje directo a los colores del equipo.

Los hinchas disfrazados de leones representan una identidad visual sumamente reconocible en el balompié global. No necesitan un título oficial en sus vitrinas —pese a cargar con la dolorosa losa de tres finales perdidas en su historia (1974, 1978 y 2010)— para consolidarse como los seguidores más organizados, ruidosos y festivos del planeta.

En este Mundial 2026, la obsesión por transformar su rica tradición futbolística en una corona histórica se traslada de las gradas a las calles. El presente deportivo respalda la ilusión de una hinchada que no requiere pretextos para festejar, ya que Países Bajos llega invicto a la justa tras registrar seis victorias y dos empates en la fase clasificatoria. Lo visto en las jornadas iniciales fue solo color; lo que viene es un auténtico incendio naranja.