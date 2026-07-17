Joan Capdevila, campeón del mundo, no recibe permiso para viajar a la final del Mundial

Joan Capdevila, campeón del mundo con la Selección de España en Sudáfrica 2010, informó que no podrá asistir a la final de la Copa del Mundo 2026 después de que le fuera negada la autorización de viaje necesaria para ingresar a Estados Unidos.

A través de sus redes sociales, el exlateral español explicó que tenía previsto viajar junto a sus hijos para reencontrarse con el grupo que conquistó el título mundial hace 16 años y apoyar a la selección española en la final frente a Argentina.

Sin embargo, aseguró que la negativa del Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje (ESTA) le impide ingresar a territorio estadounidense, por lo que recurrió públicamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes de España para solicitar ayuda.

¡NECESITO AYUDA DONALD TRUMP!



Me acaban de decir que no puedo viajar a la final con mis hijos porque me han denegado el ESTA.



¿Alguien me puede ayudar con esto? No sabéis la ilusión que me hacía poder estar allí con todos mis compañeros de 2010 y con este equipo para animarles.



No me puedo creer que no me permitan entrar en USA... y perderme un momento así con mis hijos que tanto amamos el fútbol...



Si alguien sabe cómo solucionarlo, os lo agradeceré en el alma de por vida.

¿Qué es el ESTA, el permiso que le fue negado a Capdevila?

El Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje (ESTA, por sus siglas en inglés) es un permiso que permite a los ciudadanos de determinados países, entre ellos España, ingresar a Estados Unidos sin necesidad de tramitar una visa tradicional.

Esta autorización forma parte del Programa de Exención de Visa y es obligatoria para quienes viajan por turismo, negocios o tránsito por un periodo máximo de 90 días.

El trámite se realiza de manera electrónica antes del viaje y, una vez aprobado, queda vinculado al pasaporte del solicitante. Sin esta autorización, el ingreso a Estados Unidos bajo ese programa no es posible.

La Selección de España cuando fue campeona del mundo en 2010 Mexsport

La negativa del permiso impide que Capdevila pueda trasladarse al Estadio Nueva York Nueva Jersey para presenciar la final entre España y Argentina, donde el conjunto español buscará conquistar su segundo campeonato del mundo.

Ante esa situación, el exfutbolista hizo pública su petición de ayuda con la esperanza de encontrar una solución que le permita reunirse con sus excompañeros de la generación campeona de 2010 y acompañar a la selección española en el partido por el título mundial.