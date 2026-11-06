Jesús Owono habría pensado en retirarse del futbol tras la muerte de Jesús de Miguel

El fallecimiento de Jesús de Miguel ha golpeado profundamente a Jesús Owono, portero del FC Andorra, quien atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida tras la tragedia. El futbolista enfrenta un proceso emocional marcado por el dolor, la tristeza y un profundo sentimiento de culpa que le ha dificultado asimilar lo sucedido, al grado de que habría considerado abandonar el futbol.

Así lo reveló Ana Maye, persona cercana al guardameta desde que tenía 14 años y quien se desempeña como coordinadora general de la selección absoluta masculina de Guinea Ecuatorial. De acuerdo con su testimonio, la situación emocional de Owono es delicada y ha generado preocupación entre sus seres queridos.

Ante este panorama, el FC Andorra está brindándole apoyo psicológico para ayudarlo a afrontar las consecuencias de lo ocurrido. El club ha puesto a su disposición profesionales especializados que trabajan con él para que pueda comprender que se trató de un accidente y avanzar en su recuperación emocional.

Como parte de este proceso, también le han mostrado testimonios audiovisuales de otros deportistas que han atravesado experiencias traumáticas similares, con la intención de ayudarlo a procesar la tragedia y recuperar progresivamente la confianza.

Sin embargo, el camino no ha sido sencillo. Maye explicó que el portero continúa profundamente afectado, especialmente por el impacto que la muerte de Jesús de Miguel representa para la familia del fallecido.

Por mucho que se lo digan, le apena muchísimo. Está muy afectado, sobre todo por el niño de un año y medio que tenía Jesús Miguel y por su viuda. No sabe cómo gestionar todo esto", relató.

La familia de Jesús Owono también sufre las consecuencias

El impacto de la tragedia no se limita al guardameta del FC Andorra. Según Ana Maye, uno de los aspectos que más preocupa al entorno de Jesús Owono es el trato que está recibiendo su hermano menor, quien también juega al futbol en el País Vasco.

La familia ha denunciado que el joven ha sido objeto de insultos e increpaciones dentro de su entorno deportivo, una situación que ha agravado el sufrimiento de sus seres queridos.

Al hermano de Jesús lo están llamando asesino. Le increpan en su equipo y hasta algunos padres le insultan. Es muy duro. Su hermana, que estudia en la Universidad de Valencia, también está sufriendo por lo que está pasando. No se lo merecen", denunció Maye.

La persona cercana al futbolista también destacó que Owono es un joven profundamente religioso, cuya fe y confianza en la Biblia representan una parte importante de su vida. Por ello, considera que necesita comprender que no debe responsabilizarse personalmente por una tragedia que, según lo relatado, fue accidental.

Cree mucho en la Biblia. Ojalá pudiera entender que no tiene que cargar con esa culpa... Nadie sale a un campo pensando que va a matar a otro jugador", expresó.

Mientras tanto, la familia de Jesús Owono también atraviesa momentos difíciles. Su madre se trasladó a Andorra para acompañarlo, mientras que el resto de sus familiares permanece en el País Vasco.

A esta situación se suma la presión mediática que enfrenta su entorno, pues, de acuerdo con Maye, la presencia de periodistas en las inmediaciones del domicilio familiar ha incrementado la angustia de sus seres queridos.

Ellos también están viviendo un duelo, aunque de otra manera. La familia del fallecido ha perdido a un ser muy querido y eso les pesa muchísimo. Van a tener que convivir con lo ocurrido toda la vida. Pero a la familia de Jesús también les ha cambiado la vida para siempre y no se merecen que les estén destrozando de esta manera", concluyó.

La situación de Jesús Owono refleja las profundas consecuencias emocionales que puede dejar una tragedia de esta naturaleza, no solamente en quienes estuvieron directamente involucrados, sino también en sus respectivas familias.