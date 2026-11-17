Tal parece que la jersey más popular de la Selección Mexicana es la del mediocampista Gilberto Mora, al menos entre los jugadores de la Selección de Jamaica que más de uno le solicitaron intercambiar camiseta.

Al finalizar el encuentro donde los dirigidos por Rafa Márquez derrotaron 1-0 a los reggae boys en el Estadio BBVA de Monterrey, el mediocampista Dwight Merrick se acercó al jugador de los Xolos de Tijuana para solicitarle intercambiar su playera, lamentablemente, Gil ya había cedido su camiseta a alguien más, por lo que tuvo que acercarse un elemento del cuerpo técnico para explicarle que -de ser posible- en los vestidores le harían llegar una.

La Hormiga se la obsequia a Campos

El que tuvo menor suerte fue el comentarista y ex portero de la Selección Mexicana, Jorge Campos, quien se encontró en el túnel rumbo al vestidor al delantero del Olympiacos, Armando González y entre broma y broma le solicitó su camiseta. Prácticamente de inmediato, el ex atacante de las Chivas del Guadalajara le entregó su jersey con el número 14.

“Yo me refería a la playera de las Chivas”, bromeó el comentarista de TV Azteca al recibir la camiseta. “Me debía una camiseta porque su papá es mi amigo”, añadió.