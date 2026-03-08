8M: Majo, más allá del silencio, rompe las barreras del sonido del softbol

María José Valenzuela encontró en el deporte un refugio para expresarse y superar las barreras que enfrentó desde su nacimiento. La softbolista y beisbolista sonorense le pone brillo a los diamantes y aunque no puede escuchar las ovaciones, luego de realizar una espectacular jugada, agradece con el corazón.

La jugadora del Águila de Veracruz nació con una discapacidad auditiva, pero lejos de verse derrotada por esta adversidad encontró en su pasión por el juego la forma de comunicarse. Ya cumple su tercera temporada como profesional en la Liga Mexicana de Softbol.

Con esfuerzo y dedicación, se pueden lograr los objetivos que te plantees en la vida, no hay impedimentos”, responde por escrito la deportista de 28 años.

Una jugadora multifuncional que cuenta con la sororidad de su equipo

La sonorense tiene la capacidad de leer los labios al momento de que le dan una indicación en el campo, mientras que sus compañeras entienden el lenguaje de señas y pueden comunicarse. Es una labor de equipo que se refleja en el diamante, ya que El Águila se prepara para disputar la postemporada.

Majo juega en casi todas las posiciones, aunque principalmente lo hace en el shortstop, una de las más complicadas.

Me siento muy bien por ser incluida, lo cual me llena de satisfacción. Ahora busco seguir trabajando incansablemente para mantenernos participando en lo que tanto me apasiona”, expresa.

Su padre, Jesús Valenzuela, beisbolista de toda la vida y maestro de educación física, habla emocionado en una charla telefónica desde Hermosillo. Majo, la pequeña de sus cuatro hijas, se encontraba justo de visita en ese momento debido a que le había tocado jugar con El Águila en la serie ante Naranjeros. Fue una emoción grande para la familia verla desde la tribuna.

Son momentos indescriptibles. En la grada hubo bastante gente apoyándola… familiares y amistades. Afortunadamente, por su carisma es muy seguida y la buscaban para tomarse fotografías. Eso es lo que más me llena de orgullo”, revela.

Majo heredó la pasión por el beisbol de su padre

Los recuerdos son invaluables para el profesor Valenzuela. Su pequeña hija heredó la pasión por el beisbol: “A mis cuatro hijas les di sus oportunidades en el beisbol, pero la que se trajo todo en la maleta fue Majo. Ella se trajo las aptitudes, deportivamente hablando, y mira, ahí anda.”

Jesús Valenzuela explica que llevarla a practicar el deporte era una forma de que su hija pudiera integrarse con los demás niños.

Yo no pensaba que ella iba a interesarse. La comencé a llevar para socializar, porque las personas con este tipo de discapacidad tienden a ser muy introvertidas. El hecho de no poder hablar es una barrera que ha logrado superar, porque al no sentirse mal ella se desarrolla de una manera normal”.

Revela que a Majo la trataron y educaron de la misma forma que a sus otras hijas.

“No tenemos ningún tipo de distinción y creo que eso nos ha ayudado mucho a lo que es Majo. Aquí el regaño es para todas por igual. Ella es un tanto más reacia que las demás, pero es muy cariñosa nada más que lo demuestra menos”.

Majo comenzó a jugar beisbol desde los siete años y con el tiempo tuvo que cambiar al softbol. Ahora se ha convertido en un ejemplo e inspiración al destacar en ambos deportes.

Pienso que con voluntad y disciplina todo se puede lograr, les digo que luchen por sus sueños”, recomienda Majo a las jovencitas.

María José Valenzuela tiene una carrera profesional en dirección deportiva

La deportista, quien cuenta con una carrera profesional en dirección deportiva, es también parte de la Selección Mexicana de beisbol femenil que en unos meses disputará el premundial. Además, fue elegida en el Draft para la primera temporada de la Liga Profesional de beisbol femenil de Estados Unidos que iniciará en agosto próximo.

Es una gran oportunidad para la mujer el poder jugar beisbol profesional y saber que se abren más puertas para el talento femenino”, responde al cuestionario enviado por mensaje.

María José Valenzuela estará hoy con El Águila en el cierre de la temporada regular, pero antes se da tiempo de mandar un mensaje en una fecha significativa: “El Día Internacional de la Mujer es reconocer la importancia que se tiene en la vida diaria en todos los aspectos”.

*mcam