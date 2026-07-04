EdoMéx prepara festivales culturales, artísticos y gastronómicos para el México vs Inglaterra

El Gobierno del Estado de México, en coordinación con las alcaldías de 11 municipios de la zona oriente y metropolitana, implementará una serie de festivales culturales, artísticos y gastronómicos para la transmisión del histórico partido de futbol entre las selecciones de México e Inglaterra. Las autoridades estatales proyectaron que la justa mundialista consolidará una derrama económica de 7 mil 960 millones de pesos en la entidad, cifra que beneficiará de manera directa a los sectores del comercio, los servicios y el turismo local.

La oferta recreativa se activará formalmente en los municipios de Nezahualcóyotl, Chalco, Texcoco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Tlalnepantla, Valle de Chalco y Naucalpan. En estas demarcaciones se llevarán a cabo eventos públicos gratuitos que incluyen conciertos de banda, presentaciones de sonideros, DJ, retas de futbol y juegos en tableros gigantes. Adicionalmente, la Secretaría de Cultura y Turismo, encabezada por Nelly Carrasco Godínez, confirmó que el partido, programado para este domingo 5 de julio a las 18:00 horas, se transmitirá en los 14 "Destinos Futboleros" oficiales distribuidos en demarcaciones y Pueblos Mágicos como Toluca, Metepec, Teotihuacán, Valle de Bravo, Tepotzotlán e Ixtapan de la Sal.

Para garantizar la tranquilidad de las familias y asegurar que la entidad se mantenga como un destino seguro, el secretario de Seguridad estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, anunció un despliegue operativo especial. Las autoridades informaron que se contará con un estado de fuerza de 2 mil 297 elementos policiales y 334 unidades móviles, las cuales vigilarán estrechamente los Pueblos Mágicos, Barrios Mágicos y las distintas sedes del evento.

Por su parte, la secretaría de Desarrollo Económico, Laura González Hernández, detalló que los sondeos permanentes aplicados por la dependencia muestran una tendencia positiva en la actividad comercial. La funcionaria precisó que durante los días de juego de la selección mexicana se han registrado incrementos de entre el 15 y hasta el 70 por ciento en restaurantes, hoteles, comercios locales y plataformas de transporte y alimentos, lo que demuestra que la sustentabilidad y el dinamismo social representan una ventaja estratégica para el crecimiento económico regional.