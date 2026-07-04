¡Inglaterra sí podrá dormir! Sin serenata previo a enfrentar a México

A menos de 24 horas del esperado duelo entre México e Inglaterra, la selección inglesa ya descansa en su hotel de concentración. A diferencia de otras ocasiones, esta vez no habrá serenata por parte de la afición mexicana.

Acercarse al lugar es prácticamente imposible. El hotel, ubicado en la zona de Santa Fe, permanece completamente blindado por un amplio dispositivo de seguridad.

Mucha seguridad en el hotel de Inglaterra David Olaff

En sus alrededores el acceso está totalmente restringido y únicamente pueden ingresar los huéspedes, quienes incluso deben llegar caminando con su equipaje, ya que el ingreso en automóvil tampoco está permitido.

Así, Jude Bellingham, Harry Kane, el técnico Thomas Tuchel y el resto del plantel podrán descansar sin interrupciones y sin el tradicional ambiente que suele generar la afición mexicana en la víspera de los grandes partidos.

De hecho, el silencio que se percibe en la zona contrasta con el bullicio habitual de la Ciudad de México. Todo está listo para que Inglaterra afronte el encuentro con total tranquilidad.

Ahora, el partido se jugará donde realmente importa: en la cancha. Este domingo, Inglaterra y México se enfrentarán en el mítico Estadio Azteca, hoy conocido como Estadio Ciudad de México.