Jannik Sinner sufre, se cae y remonta en su debut en Wimbledon ante Miomir Kecmanovic

El debut de Jannik Sinner en la hierba de Londres fue una auténtica batalla de supervivencia. El tenista italiano, actual número uno del ranking ATP, sufrió al límite en su presentación en Wimbledon tras derrotar en cinco intensos sets al inspirado serbio Miomir Kecmanovic con parciales de 4-6, 6-3, 6-7 (6), 6-2 y 6-3.

Kecmanovic (50° del mundo) saltó a la cancha sin complejos y puso contra las cuerdas al máximo favorito. El panorama se tornó oscuro para Sinner, quien arrastraba dudas físicas tras su tempranera eliminación en la segunda ronda de Roland Garros. Sin embargo, el de San Cándido tiró de jerarquía para remontar un partido que superó las tres horas y media de alta exigencia física.

El susto que congeló a la Cancha Central

Más allá del nivel tenístico, el momento de mayor tensión ocurrió durante el tercer set. Sinner sufrió un aparatoso resbalón sobre el césped, doblándose una de sus extremidades de forma dramática. El silencio se apoderó del estadio ante el temor de una lesión grave que lo marginara del torneo.

Milagrosamente, y pese a lo aparatoso de la acción, el tenista de 24 años se levantó por su propio pie, eludió la asistencia médica y continuó el encuentro demostrando un notable espíritu combativo para sellar su pase a la siguiente fase.

¿Quién es el siguiente rival de Sinner?

Tras superar el bache del debut, Jannik Sinner ya conoce su camino en el tercer Grand Slam de la temporada. El italiano se medirá en la segunda ronda de Wimbledon ante el portugués Nuno Borges (48° del ranking de la ATP), buscando mejorar sus sensaciones tenísticas en la capital británica.