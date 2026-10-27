“El cuerpo es el único rival que no puedo vencer”: Sinner deja sus reflexiones tras la lesión

Jannik Sinner tuvo que frenar cuando parecía encaminado a firmar una de las temporadas más dominantes de su carrera. Después de conquistar Wimbledon y encadenar cinco títulos de Masters 1000, una lesión en la rodilla derecha lo obligó a poner fin anticipado a su campaña en el circuito. Ahora, el italiano resume la lección que le dejó este periodo lejos de la competencia: “El cuerpo es el único adversario que no puedo vencer”.

En una entrevista con la revista U, del diario italiano La Repubblica, el tenista de 25 años habló sobre su recuperación, la importancia de escuchar a los especialistas y la necesidad de pensar en su carrera a largo plazo.

La paciencia es la palabra justa para este periodo. El cuerpo es el único adversario que no puedo vencer: cuando te dice basta, tienes que aceptarlo y seguir los consejos de los especialistas”.

Sinner aprende a tener paciencia tras su lesión

La lesión en la rodilla derecha dejó a Sinner fuera de los torneos posteriores a Wimbledon, incluidos el US Open, la gira asiática y las ATP Finals de Turín. El problema físico fue relacionado con una tendinopatía y una inflamación en la zona de la banda iliotibial.

El parón llegó después de una primera mitad de temporada extraordinaria. Sinner ganó los torneos de Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma, con lo que estableció una racha histórica de cinco títulos consecutivos de Masters 1000. Después conquistó Wimbledon por segundo año seguido.

Sin embargo, el italiano entiende que prolongar su carrera exige saber cuándo detenerse y evitar que la urgencia por competir comprometa su futuro.

Las lesiones forman parte del deporte, hay que ser inteligente y entender cuánto y cuándo jugar. Hay que tener una visión a largo plazo: no existe solo el hoy, ahora sembramos, pero la cosecha llega en otro momento”.

¿Cuándo volverá Jannik Sinner a jugar?

Aunque el italiano anunció que su temporada oficial de competición había terminado, tiene previsto regresar a las pistas el 27 de diciembre, en el Six Kings Slam de Riad, un torneo de exhibición cuya fecha fue trasladada a finales de año.

Su prioridad, no obstante, es recuperar las condiciones físicas necesarias para afrontar la temporada 2027. El objetivo no consiste únicamente en volver cuanto antes, sino en hacerlo con la preparación adecuada para competir al máximo nivel.

La ausencia también tendrá consecuencias en el ranking. Alexander Zverev ya tiene asegurado terminar 2026 como número uno del mundo, aunque eso no significa que haya ocupado de inmediato el primer puesto de la clasificación semanal de la ATP.

Sinner habla de su rivalidad con Carlos Alcaraz

Durante la entrevista, el italiano también reflexionó sobre la rivalidad que ha protagonizado junto a Carlos Alcaraz, uno de los grandes atractivos del tenis actual. Ambos han construido una competencia marcada por sus estilos y personalidades diferentes, aunque las lesiones también han condicionado sus enfrentamientos durante 2026.

Quizá a mí me vean como el campeón disciplinado y obstinado, y a Carlos como el mediterráneo y extravagante. Eso es lo hermoso, tener a alguien que te lleva al límite”.

El italiano recordó que las grandes rivalidades han sido parte esencial de la historia del tenis, desde Björn Borg y John McEnroe hasta Pete Sampras y Andre Agassi, antes de la era marcada por Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic.