Venus Williams agrava su crisis: cae en Guangzhou y cierra 2026 con un 0-13 en singles

Venus Williams sigue sin encontrar el triunfo en individuales en 2026. La estadounidense, de 46 años, perdió 6-2 y 6-2 ante la austríaca Lilli Tagger, de 18, en la primera ronda del Abierto de Guangzhou y dejó su registro de la temporada en 13 derrotas y ninguna victoria.

El partido duró apenas 72 minutos y marcó el final de la campaña de Venus en individuales. La siete veces campeona de Grand Slam permanecerá en el torneo chino para disputar la competencia de dobles.

Venus Williams pierde ante una rival 28 años menor

El encuentro reunió a dos generaciones muy distintas del tenis. Tagger, nacida en 2008, se enfrentó a una jugadora que conquistó su último título de Grand Slam en Wimbledon ese mismo año.

La austríaca controló el partido desde el comienzo y no permitió que Williams encontrara oportunidades para cambiar el rumbo. Ganó los dos sets por 6-2 y selló una victoria contundente en su debut en Guangzhou.

La diferencia de edad entre ambas fue de 28 años, un dato que situó el enfrentamiento entre los más destacados por brecha generacional en la historia de la gira WTA.Las estadísticas que explican la derrota de Venus

Los números reflejaron el dominio de Tagger durante el partido:

29 tiros ganadores: la austríaca encontró golpes decisivos para mantener el control de los intercambios.

Efectividad con el primer saque: ambas jugadoras conectaron el 63 % de sus primeros servicios, pero Tagger ganó todos los puntos disputados con ese golpe, mientras Williams se quedó con el 60 %.

Sin oportunidades de quiebre: Venus no consiguió generar una sola oportunidad para romper el servicio de su rival.

16 oportunidades para Tagger: la joven dispuso de 16 puntos de quiebre y convirtió cuatro.

Tagger, ubicada en el puesto 53 del ranking mundial según los datos previos al encuentro, aprovechó sus oportunidades y evitó que Williams pudiera meterse de nuevo en el partido.

Venus Williams extiende su racha negativa

La derrota dejó a Williams con marca de 0-13 en partidos individuales durante 2026. Además, amplió a 16 su racha de derrotas consecutivas en el circuito, una secuencia que se remonta a julio de 2025.

La estadounidense, actualmente ubicada en el puesto 599 del ranking, no disputaba un partido individual desde su eliminación en la primera ronda del Abierto de Estados Unidos, donde cayó ante Sofia Kenin.

Aunque su temporada de individuales terminó sin victorias, Venus todavía tiene actividad en Guangzhou. Su participación en dobles le permitirá continuar compitiendo en el certamen asiático.