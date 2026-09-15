James Rodríguez se despide de la selección colombiana después de 15 años de historia

La leyenda del futbol colombiano, James Rodríguez, anunció su retiro de la selección de Colombia a tan sólo unos días de haber regresado a jugar en su país natal con el Atlético Nacional, después de que partiera hace 18 años.

El ‘10’ del combinado nacional subió un video a sus redes sociales en el que dio a conocer que después de 15 años de vestir la camiseta amarilla cerraba una de las etapas más importantes de su vida, su paso por la selección.

Cada vez que entré a una cancha entendí que no jugaba solamente por mí. Jugaba por mi familia, por mis compañeros, por millones de colombianos que soñaban con todos nosotros”, recordó Rodríguez.

James Rodríguez anuncia su retiro de la Selección de Colombia tras 15 años vistiendo la camiseta '10' del equipo cafetero. Mexsport

Por lo tanto, gracias a todas aquellas alegrías, victorias, juegos inolvidables e incluso derrotas hicieron que el mediocampista viviera momentos que jamás imaginó y que lo marcarán para siempre.

Desde que llegué a la selección, tuve un pensamiento muy claro: que el día que me fuera pudiera sentir que dejaba esta camiseta más arriba de como la encontré”, sostuvo Rodríguez.

En cada encuentro, el colombiano buscaba aportar, dejar huella y ayudar a que Colombia creyera que podía competir, y así lo hizo. Durante la última década la selección ha vivido sus mejores actuaciones en el futbol: cuartos de final de la Copa del Mundo 2014 (con James como el máximo anotador del torneo con 6 goles) y final en la Copa América 2024.

James Rodríguez, máximo goleador del Mundial Brasil 2014 y subcampeón de la Copa América 2024, pone fin a su ciclo con la camiseta de la Tricolor. Mexsport

Por otra parte, el mediocampista dió un momento para reconocer a sus compañeros, entrenadores, cuerpo técnico y principalmente a su familia e hijos, quienes fueron su motor en los momentos de presión, cansancio y frustración.

Finalmente, Rodríguez agradeció a la afición colombiana que siempre celebró junto a él y que le exigieron a dar lo mejor de sí mismo.

Gracias por acompañarme durante tantos años. Gracias por celebrar, por sufrir conmigo, por exigirme, por apoyarme y por hacerme sentir su cariño en cada rincón del mundo”, expresó Rodríguez.

Igualmente, lanzó sus mejores deseos para las nuevas generaciones y espera que sean conscientes del privilegio que significa representar a Colombia.

Junto con la selección nacional, James Rodríguez disputó 131 partidos, anotó 31 goles y concretó 43 asistencias. El día de hoy el futbol colombiano se despide de una de las máximas leyendas de este deporte en su país, no obstante, el mediocampista afirmó que él no quiere estar tranquilo, quiere ganar y jugar con su nuevo club.