Dramática victoria del Real Madrid con polémico boicot de Mbappé y Vinicius antes del partido

Una vez más Carlos Espí salió de cambio cuando el mundo se desmoronaba alrededor del Real Madrid y con un tanto en tiempo de descuento rescató una victoria de 3-2 sobre el Elche, partido que tendrá un sitio en la memoria por lo que pasó minutos antes de su inicio cuando Kylian Mbappé, Vinicius Júnior e Ibrahima Konaté fueron los únicos jugadores que regatearon su apoyo con una playera a la comunidad de Ceuta.

La séptima diana de Mbappé en el curso o el golazo de Arda Güler en la primera mitad pasaron a un segundo plano pues cuando cayeron las redes sociales ya habían ardido con las imágenes de Kylian y Vinicius Júnior con la playera de apoyo a Ceuta a la mitad de su torso sin que se leyera el mensaje de apoyo "Todos somos caballas" (gentilicio de los habitantes de Ceuta), mientras que Konaté llevó la playera en la mano.

En el complemento el Madrid volvió a mostrar sus vulnerabiliades al verse igualado con los tantos de Abiel Osorio (71') y Fernando Niño (83'). Pero el Elche del viejo conocido del futbol mexicano Martín Anselmi no defendió el punto y fue pillado en un contragolpe en el que Mbappé cedió para que Espí celebrara su segundo gol del campeonato, que como el primero en la jornada inaugural ante el Español, fue para darles la victoria cuando el tiempo estaba por terminar.

El golazo de Arda Güler y el susto médico de Kylian Mbappé

Más allá de las polémicas por las consignas políticas, Güler le puso una vez más un dilema al entrenador José Mourinho al ser titular en lugar de Jude Bellingham y volver a ser el mejor jugador merengue, cuya clase quedó reflejada en el marcador con el excelso cobro de un tiro libre que pegó en la parte interna del poste antes de meterse en las redes tras pegar en en la mano del arquero Dituro a los 25 minutos.

Mbappé no pudo celebrar su gol (octavo en todas las competencias) luego de rematar una diagonal de Yan Diomandé, pero después de hacerlo, pegarse muy fuerte en la rodilla izquierda con Dituro que lo dejó tendido en el terreno para recibir atención médica.

El Real Madrid de Mourinho se complica la vida antes del derbi

El Madrid está acostumbrado a bajar las revoluciones y esta vez el miedo les llegó al cuerpo cuando Osorio recortó con un cabezazo y diez minutos después pusieron en verdadero predicamento a los merengues con el tanto de Niño que ponía la liga por la liga en un predicamento cuando apenas poco más de un mes de competencia.

Mourinho quemó las naves y mandó a Espí y a Endrick de cambio para acumular hombres en el área rival. Ahí fue que Espí estuvo listo en la cita para empujar a las redes un pase de Mbappé para tomar un respiro y no dejar más puntos en el camino cuando se avecina la visita al Metropolitano el fin de semana para enfrentarse al Atlético de Madrid.

¿Por qué Mbappé y Vinicius rechazaron la playera de apoyo a Ceuta?

La crisis de inmigrantes que vive la comunidad española de Ceuta fue lo que llevó a esta iniciativa de la Asociación Valenciana de Empresarios, avalada por LaLiga, en la que algunos equipos han optado esta jornada por mostrar apoyo con el uso de estas playeras en los juegos que se realizaron el fin de semana, el lunes y hoy en la Comunidad Valenciana.

En el caso del partido en Elche, fue el equipo anfitrión el que propuso a su par merengue que salieran con las playeras, lo que hizo que a minutos del inicio del partido se le diera a los jugadores, destacando los tres merengues que prefirieron no portar de forma correcta la playera.