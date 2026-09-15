Tiger Woods reaparece en los campos de golf tras su accidente vial en Florida

El golfista estadounidense Tiger Woods volvió a presentarse públicamente en un campo de golf. El hecho ocurrió seis meses después del accidente automovilístico en el que se vio involucrado en Florida y que derivó en cargos por conducción temeraria bajo los efectos de medicamentos de prescripción médica.

Woods formó parte de un torneo benéfico organizado por su propia fundación en Nueva Jersey, donde realizó sus primeros golpes de práctica. La difusión de estas imágenes ha reavivado el análisis en el entorno deportivo sobre una eventual vuelta a la competencia profesional.

El siniestro vial acontecido en marzo pasado estuvo estrechamente relacionado con el uso de fármacos recetados para paliar dolores crónicos del deportista, quien arrastra secuelas por cirugías en la espalda y una lesión previa en el tendón de Aquiles.

Tras el proceso legal correspondiente en los tribunales del Condado de Martin, la exestrella mundial alcanzó un acuerdo de culpabilidad que evitó el juicio oral, derivando en una multa económica y la suspensión de su licencia de conducir por un periodo de cinco años. No obstante, las cláusulas judiciales determinaron que la sanción no restringe su capacidad para operar carritos de golf dentro de los límites de los clubes campestres.

Proyecciones competitivas y el panorama en el Champions Tour

La resolución sobre el uso de vehículos motorizados en interiores reactivó las proyecciones de su incorporación al Champions Tour, circuito profesional estadounidense exclusivo para jugadores veteranos. A diferencia de los torneos tradicionales de la PGA, esta categoría permite de forma regular que los participantes utilicen transportes motorizados para desplazarse a lo largo del terreno de juego. Esta alternativa logística se perfila como un factor clave para el atleta de 50 años, cuya movilidad física se encuentra severamente disminuida por su historial médico.

En paralelo a sus compromisos legales y deportivos, Woods interrumpió de manera temporal un tratamiento clínico especializado para atender su dependencia a los analgésicos opioides. Esta pausa médica se realizó con el objetivo de acompañar a su actual pareja, Vanessa Trump, en su respectivo proceso de recuperación frente a un diagnóstico de cáncer de mama. Con este panorama personal y judicial definido, el retorno del multicampeón a las prácticas formales de juego marca una pauta de cara al futuro del golf internacional.