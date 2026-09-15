Julián Quiñones muestra su amor por México y recuerda al 'Canelo'

“Mexicano soy”, Julián Quiñones mantiene su idilio con el país al que decidió entregarse y presentar, convirtiéndose inmediatamente en un referente en la historia de los Mundiales y siendo el máximo goleador del Tri en la justa; celebrando la Independencia del país, La Pantera recordó a Canelo Álvarez.

Nacido en Colombia y siendo adoptado por un país de más de 120 millones de habitantes que coreaban su nombre durante el Mundial 2026, Julián Quiñones no dejó pasar uno de los días más relevantes para México, celebrando la Independencia del país y haciendo alusión a uno de los máximos representantes aztecas en el deporte.

“Viva México de mi corazón”, fue la frase compartida por el delantero, misma que vistió con emoticones de corazón, la bandera nacional y una de sus comidas favoritas, como lo son los tacos.

Julián Quiñones, con 4 goles, es el máximo anotador del Tri en mundiales, junto a Luis Hernández y 'Chicharito'. Instagram: julianquinones33

Además, Quiñones compartió una fotografía en donde resalta el escudo de la Selección Mexicana, misma que está acompañada por la canción de Luis R. Conríquez “Mexicano soy”, creada en 2025 con la que el pugilista mexicano saltó al cuadrilátero ante William Scull, pelea en la que terminó imponiéndose por decisión unánime.

Arabia Saudita, tierra dominada por mexicanos

Lo que parecía algo impensado sucedió, y la representación mexicana se adueñó de Arabia Saudita, siendo ‘Canelo’ Álvarez el primero en terminar con el puño en alto durante su primera presentación en el país del Medio Oriente, recuperando el cinturón de la FIB y reafirmando su condición de campeón indiscutible en las 168 libras; meses después, Julián Quiñones terminó como campeón de goleo en la Saudi Pro League.

Como era de esperarse, ‘Canelo’ Álvarez refrendó su amor por México haciéndose presente y utilizando diversos fragmentos de sus peleas para vestir la publicación compartida:

“Mucha gente dice que no podemos, pero somos lo que más podemos cabrones, ¡Viva México!”.

BFG