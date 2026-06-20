“Somos los más maltratados”: DT de Irán explota por drástica restricción de EE. UU. en el Mundial

Las restricciones contra la selección de Irán se han recrudecido de forma dramática con miras a su segundo partido del domingo en la Copa del Mundo 2026. En un giro que endurece las políticas migratorias y operativas en territorio estadounidense, el director técnico Amir Ghalenoei denunció que las autoridades locales recortaron al límite el tiempo permitido de estancia para su delegación, señalándoles que ahora su estancia ya no es de hasta 24 horas.

Ghalenoei expresó su molestia ante las nuevas medidas que deben cumplir en su estancia en suelo estadounidense que debe ser de entre 16 y 18 horas. El domingo afrontarán su segundo partido de la Copa del Mundo a las 13:00 horas en Los Angeles contra Bélgica con esta nueva medida. El lunes pasado, ante Nueva Zelanda, también tuvieron que volar de vuelta a Tijuana apenas terminó su partido en Los Angeles.

El trato hacia el conjunto asiático ha venido sufriendo un endurecimiento progresivo por parte de las agencias de seguridad estadunidenses. Originalmente, existía un acuerdo para que el equipo durmiera en la ciudad californiana tras el desgaste físico del encuentro. Posteriormente, la orden se modificó para limitar la estancia a un máximo de 24 horas; sin embargo, en las últimas horas las restricciones se recrudecieron drásticamente hasta las 16 a 18 horas.

"Somos el equipo más maltratado de todo el Mundial"

Esta drástica reducción logística obligó a un traslado de emergencia sin descanso hacia su base de concentración en Tijuana, en territorio mexicano. El estratega iraní alzó la voz de forma enérgica.

No sabemos el porqué nos hacen volver a Tijuana y es muy raro, porque otros están tomando nuestras decisiones. Somos el equipo más maltratado de todo el Mundial", acusó de forma categórica Amir Ghalenoei.

El endurecimiento del protocolo migratorio se suma a una serie de hostilidades administrativas que el equipo ha tenido que sortear desde su llegada a la principal sede del Mundial, donde el gobierno estadounidense ya había negado previamente la visa de entrada a 15 integrantes de la delegación oficial, incluyendo directivos de alto rango y al jefe de prensa.

Boicot en boletaje y operativo de seguridad en la frontera

La molestia de la Federación de Futbol de Irán no se limita a los traslados exprés. Los directivos han denunciado formalmente un bloqueo en la distribución de las entradas para sus aficionados, acusando que se les ha restringido el acceso al ocho por ciento del boletaje que por estricto reglamento les corresponde en los estadios.

Debido al clima de alta tensión, la realidad del equipo en la frontera mexicana se mantiene bajo un control estricto:

Custodia federal : Al ser obligados a cruzar a Tijuana antes de cumplir las 18 horas en Estados Unidos, el hotel de concentración quedó bajo el resguardo de la Guardia Nacional mexicana.

: Al ser obligados a cruzar a antes de cumplir las 18 horas en Estados Unidos, el hotel de concentración quedó bajo el resguardo de la mexicana. Silencio preventivo: El cuerpo técnico ha solicitado a los futbolistas no emitir opiniones políticas que puedan empeorar su situación migratoria en los partidos restantes del torneo.

Amir Ghalenoei exigió las garantías mínimas de competencia a la organización, argumentando que es imposible jugar en condiciones de igualdad deportiva cuando las restricciones gubernamentales asfixian el descanso básico de los atletas.