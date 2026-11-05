Un intento más para Bill Belichick

Bill Belichick tendrá una segunda oportunidad de ingresar al Salón de la Fama del Futbol Americano Profesional. El entrenador que conquistó seis Super Bowls al frente de los New England Patriots quedó entre los cinco aspirantes de su categoría para la Clase de 2027, después de quedarse fuera en su primer año de elegibilidad.

El subcomité de entrenadores redujo de 14 a cinco la lista de nominados y elegirá a uno para la votación final. Belichick comparte esa lista con Tom Coughlin, Mike Holmgren, Dan Reeves y Mike Shanahan, los mismos entrenadores que llegaron a esta etapa en el proceso anterior.

Belichick superó ese corte en su primer intento, pero se quedó sin el respaldo necesario para ingresar a Canton. La decisión provocó críticas en la NFL, entre ellas la de Tom Brady, quien consideró que su exentrenador merecía ser elegido desde el primer año en que pudo aparecer en la boleta.

Brady y Belichick ganaron juntos los seis Super Bowls de los Patriots. El entrenador sumó otros dos títulos como asistente defensivo de los New York Giants, con lo que acumuló ocho campeonatos en la NFL. Su última temporada en New England fue la de 2023 y actualmente dirige a North Carolina, donde cumple su segundo año en el futbol americano universitario.

La etapa de Belichick con los Patriots también incluyó el caso Spygate. En 2007, la NFL multó al entrenador con 500 mil dólares después de que se descubrió que el equipo grabó las señales defensivas de los New York Jets durante un partido.

Coughlin, el entrenador que le ganó dos Super Bowls

Tom Coughlin comparte la candidatura con el entrenador al que derrotó en dos Super Bowls. En ambas ocasiones, sus New York Giants se impusieron a los Patriots de Brady y Belichick. Mike Shanahan, por su parte, ganó dos títulos consecutivos al frente de los Denver Broncos.

Mike Holmgren conquistó un Super Bowl como entrenador en jefe de los Green Bay Packers y otros dos como asistente de los San Francisco 49ers. Dan Reeves llegó a cuatro Super Bowls como entrenador en jefe, tres con Denver y uno con Atlanta, y ganó un campeonato como asistente de los Dallas Cowboys.

El nombre que salga de la categoría de entrenadores se integrará a una lista final de 15 candidatos, junto con un colaborador y 13 jugadores de la era moderna. La Clase de 2027 se anunciará en febrero durante la ceremonia NFL Honors en Los Ángeles, y la ceremonia de ingreso se celebrará en agosto en Canton, Ohio.