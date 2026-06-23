Insólita promesa de Jamie Leweling si Alemania gana el Mundial

Jamie Leweling cambió su foto de perfil en redes sociales y generó gran impacto, por lo que prometió hacerse el look que lució el brasileño Ronaldo en 2022, si es que la selección de Alemania gana el Mundial 2026.

Recientemente, el alemán generó una imagen de cómo se vería con el look de Ronaldo, lo que ocasionó que el brasileño le enviara una playera autografiada de la ‘Canarinha’, tras ver la publicación.

La foto que Jamie Leweling generó con IA le trajo buenos dividendos al jugador Reuters

“Ya han visto que cambié mi foto de perfil con este corte de pelo de Ronaldo. Fue una broma, pero llamó tanto la atención que el verdadero Ronaldo me envió una camiseta. Me la entregó un periodista brasileño”, explicó Leweling.

En una rueda de prensa, el alemán mostró la playera que le envió Ronaldo y lanzó la promesa.

“Aún quedan algunos partidos hasta la final, pero si ganamos la final, me haré ese corte de pelo. Esa es mi promesa a Alemania”, prometió.

Jamie Leweling se cambiará de look si ganan el Mundial Reuters

El delantero Deniz Undav se encuentra en el Top 4 de goleadores del Mundial, con tres tantos y para Jamie Leweling, el espíritu que tiene Alemania es muy bueno y se nota en la cancha.

“Es fantástico ver a Deniz ahí arriba (en la lista de goleadores). Se lo merece plenamente. Tenemos un espíritu de equipo muy bueno y parece que se nota. En el banquillo nos lo pasamos bien, hablamos mucho. Cuando salimos al campo, estamos ilusionados. El sábado funcionó muy bien para los suplentes”, dijo.

Alemania tratará de buscar su tercera victoria en el Mundial 2026, cuando enfrente a Ecuador este jueves en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey.