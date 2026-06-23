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Inglaterra vs. Ghana: los goles y mejores acciones del Grupo L del Mundial 2026 

Con una victoria cada uno, ingleses y ghaneses se citan en su segundo compromiso mundialista

Por: Fernando Islas

El equipo de Ghana, durante el calentamiento en el Estadio Boston.
El equipo de Ghana, durante el calentamiento en el Estadio Boston.AFP
Bandera de Inglaterra
Inglaterra 
00
Ghana 
Bander de Ghana

Primeros cinco minutos de "estudio". Falta sobre Madueke por el lado derecho. 

Todo listo en Boston para el Inglaterra vs. Ghana
15:10 HrsSin novedades

El equipo ghanés juega a no perder e Inglaterra se empieza a desesperar. 

14:52 HrsInicia el segundo tiempo

Inglaterra y Ghana salen con los mismos jugadores que terminaron la primera mitad. 

14:42 HrsTermina el primer tiempo

Inglaterra no ha sido capaz de descifrar a una Ghana muy ordenada atrás y sin muchas señales para ir al frente. 

14:38 HrsAmarilla para Rice

Declan Rice recibe el cartón preventivo por darle un pisotón a un rival. 

14:37 HrsConservadores 

Ghana apuesta por el balón largo, pero sin descuidar la zaga. 

14:31 HrsA la línea de fondo

Madueke escapa por la banda derecha, saca centro, pero Rice manda su remate de cabeza por encima. 

14:27 HrsAl fin Ghana se anima a ir al frente

El combinado africano intenta presionar arriba de la media cancha y abre espacios para los ingleses. 

14:22 HrsPausa de hidratación

Los jugadores van a refrescarse y recibir instrucciones de sus técnicos.

14:18 HrsChoque de cabezas

James y Ayew son atendidos sobre el terreno de juego.

14:14 HrsInglaterra está encima

Ghana se defiende con sus líneas muy juntas y deja con pocos espacios para los ingleses.

14:13 Hrs¡Cerca la bala!

El tiro de Rice, el mejor jugador de la Premier, pasa por encima del travesaño. 

14:08 HrsFalta sobre Gordon 

Ghana juega muy encerrado. 

14:07 HrsLlegó Tláloc a Boston

Empieza a llover con fuerza.

14:06 HrsSe van conociendo

Primeros cinco minutos de "estudio" de ambos equipos.

13:50 HrsListos
¡Vámonos a Boston!
¡Vámonos a Boston!Reuters
13:48 HrsYa está el once titular de ambas selecciones

Los 22 jugadores

13:23 HrsSe viene la batalla... 

Se trata de un un partido con aroma a eliminación directa, pues el ganador quedará prácticamente instalado en los dieciseisavos de final. Inglaterra parte como favorita por la profundidad de su plantel y el poder ofensivo de jugadores como Harry Kane y Jude Bellingham. Sin embargo, Thomas Tuchel ha insistido en que su equipo debe corregir los problemas defensivos exhibidos frente a Croacia. Del otro lado, el cuadro dirigido por Carlos Queiroz intentará hacer un partido largo, físico y de transiciones rápidas.

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