Inglaterra vs. Ghana: los goles y mejores acciones del Grupo L del Mundial 2026
Con una victoria cada uno, ingleses y ghaneses se citan en su segundo compromiso mundialista
Primeros cinco minutos de "estudio". Falta sobre Madueke por el lado derecho.
El equipo ghanés juega a no perder e Inglaterra se empieza a desesperar.
Inglaterra y Ghana salen con los mismos jugadores que terminaron la primera mitad.
Inglaterra no ha sido capaz de descifrar a una Ghana muy ordenada atrás y sin muchas señales para ir al frente.
Declan Rice recibe el cartón preventivo por darle un pisotón a un rival.
Ghana apuesta por el balón largo, pero sin descuidar la zaga.
Madueke escapa por la banda derecha, saca centro, pero Rice manda su remate de cabeza por encima.
El combinado africano intenta presionar arriba de la media cancha y abre espacios para los ingleses.
Los jugadores van a refrescarse y recibir instrucciones de sus técnicos.
James y Ayew son atendidos sobre el terreno de juego.
Ghana se defiende con sus líneas muy juntas y deja con pocos espacios para los ingleses.
El tiro de Rice, el mejor jugador de la Premier, pasa por encima del travesaño.
Ghana juega muy encerrado.
Empieza a llover con fuerza.
Primeros cinco minutos de "estudio" de ambos equipos.
Los 22 jugadores
Se trata de un un partido con aroma a eliminación directa, pues el ganador quedará prácticamente instalado en los dieciseisavos de final. Inglaterra parte como favorita por la profundidad de su plantel y el poder ofensivo de jugadores como Harry Kane y Jude Bellingham. Sin embargo, Thomas Tuchel ha insistido en que su equipo debe corregir los problemas defensivos exhibidos frente a Croacia. Del otro lado, el cuadro dirigido por Carlos Queiroz intentará hacer un partido largo, físico y de transiciones rápidas.