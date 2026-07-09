Inglaterra analiza invitar a México a Wembley tras la buena relación en el Mundial

El partido entre México e Inglaterra en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 podría tener continuidad más allá del torneo. La Federación Inglesa de Futbol (FA) analiza la posibilidad de invitar a la Selección Mexicana para disputar un partido amistoso en el Estadio Wembley, uno de los escenarios más emblemáticos del futbol mundial.

De acuerdo con información del Daily Mail, la FA trabaja de manera inicial en la construcción de una relación más estrecha con la Federación Mexicana de Futbol y considera que un enfrentamiento entre ambas selecciones podría convertirse en una cita recurrente durante las próximas fechas FIFA.

Por ahora no existe una negociación formal ni una fecha definida, aunque el medio británico señala que la propuesta ya forma parte de las conversaciones que mantiene la dirigencia inglesa tras la experiencia vivida durante la Copa del Mundo.

Inglaterra busca fortalecer la relación con México

Según el reporte, tanto la Federación Inglesa como buena parte de la afición de los Tres Leones quedaron con una impresión positiva de su visita a la Ciudad de México durante los octavos de final del Mundial.

Aunque en la previa del encuentro un grupo reducido de aficionados mexicanos acudió al hotel de concentración de Inglaterra para intentar alterar el descanso del equipo, el ambiente general que encontraron los visitantes fue bien valorado por la delegación inglesa.

El Daily Mail precisa que la posibilidad de extender una invitación al Tricolor todavía se encuentra en una etapa muy temprana. Sin embargo, el objetivo sería que México e Inglaterra puedan enfrentarse con mayor frecuencia y fortalecer el vínculo entre ambas federaciones a través de partidos amistosos.

Los aficionados ingleses y mexicanos convivieron previo al partido. REUTERS

La FIFA destacó el ambiente entre ambas aficiones

La previa del encuentro estuvo marcada por distintas polémicas. Sin embargo, una vez que comenzó la actividad alrededor del partido, aficionados mexicanos e ingleses convivieron tanto en los alrededores del Estadio Ciudad de México como en distintos puntos de la capital.

La propia FIFA compartió imágenes en redes sociales para destacar el respeto mostrado entre ambas aficiones y señaló que ambas compartieron un momento de convivencia después del duelo de eliminación directa.

Del mismo modo, varios aficionados ingleses utilizaron las redes sociales para agradecer la hospitalidad que recibieron durante su estancia en México y el ambiente que encontraron en uno de los partidos más esperados de los cuartos de final.