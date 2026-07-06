La FIFA destaca el respeto entre mexicanos e ingleses

La eliminación de México en los octavos de final del Mundial 2026 dejó una profunda tristeza entre los miles de aficionados que abarrotaron el Estadio Ciudad de México, pero también regaló una de las imágenes más emotivas del torneo. Lejos de los reclamos o la hostilidad, los seguidores del Tricolor despidieron a su equipo con aplausos y, acto seguido, comenzaron a celebrar junto a los aficionados de Inglaterra, en una muestra de respeto que terminó por darle la vuelta al mundo y que fue destacada por la propia FIFA.

El máximo organismo del futbol compartió en sus redes sociales oficiales un video de la convivencia entre ambas aficiones acompañado del mensaje: "Mutual respect. Mexico and England fans share a moment after their Round of 32 thriller in Mexico City", es decir: “Respeto mutuo. Aficionados de México e Inglaterra comparten un momento tras su vibrante duelo eliminatorio en la Ciudad de México”.

La publicación rápidamente acumuló miles de reproducciones e interacciones, convirtiendo la escena en una de las imágenes más representativas de la jornada mundialista.

Dentro del estadio, miles de mexicanos permanecieron en sus lugares después del silbatazo final. Pese al dolor por la derrota tres goles a dos, la mayoría despidió con aplausos tanto a la Selección Mexicana como al conjunto inglés, reconociendo el esfuerzo de ambos equipos tras uno de los partidos más emocionantes de la Copa del Mundo.

México puso fin a su Mundial como anfitrión con una lección de respeto

Pero fue fuera del inmueble donde la historia terminó de escribirse.

Videos difundidos por distintos medios internacionales mostraron a seguidores mexicanos y británicos cantando juntos, intercambiando bufandas, abrazándose y tomándose fotografías para inmortalizar una noche que terminó siendo mucho más grande que el resultado deportivo. Incluso algunos aficionados mexicanos, vestidos de mariachi, dedicaron canciones a los visitantes, quienes respondieron con sonrisas, cánticos y agradecimientos.

La reacción de los seguidores ingleses fue inmediata. En entrevistas concedidas a distintos medios británicos, varios destacaron la calidez con la que fueron recibidos durante su estancia en México, asegurando que nunca se sintieron en peligro y que, por el contrario, encontraron constantemente muestras de apoyo y hospitalidad.

Uno de los testimonios que más impacto generó en redes sociales fue el de un aficionado inglés, quien resumió su experiencia con una frase que rápidamente se volvió viral.

"Los mexicanos son la gente más hermosa, los mejores aficionados del mundo. Los quiero a todos. Muchísimas gracias, México, han sido increíbles."

Lo ocurrido resultó todavía más llamativo por el contraste con las horas previas al encuentro. Durante la madrugada, un grupo de aficionados mexicanos realizó una serenata cerca del hotel de concentración de Inglaterra con música y algunos fuegos artificiales para intentar incomodar al rival antes del encuentro, una práctica que forma parte del folclor futbolístico en distintos países.

Sin embargo, una vez concluido el partido, cualquier tensión quedó completamente atrás. La rivalidad permaneció únicamente sobre la cancha y dio paso a una convivencia que también fue resaltada por medios británicos, que destacaron la actitud de los aficionados mexicanos para transformar una eliminación dolorosa en una celebración compartida con sus rivales.

La imagen recorrió el mundo y terminó por reforzar la reputación de la afición mexicana como una de las más apasionadas del futbol, pero también como una de las más hospitalarias. En un torneo donde abundan las emociones dentro de la cancha, los seguidores del Tricolor encontraron una forma distinta de dejar huella.

Porque al final, más allá del marcador, la fotografía que permanecerá en la memoria del Mundial 2026 será la de dos aficiones celebrando juntas, demostrando que el futbol también puede unir culturas, derribar rivalidades y generar respeto mutuo. Un mensaje que la propia FIFA decidió presumir ante millones de personas alrededor del planeta.