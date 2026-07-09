Christian Pulisic podría perderse el inicio de la temporada con el AC Milan por lesión

La participación de Christian Pulisic en la Copa del Mundo 2026 podría tener consecuencias para el arranque de la próxima temporada con el AC Milan. El futbolista estadunidense fue diagnosticado con una lesión en la pierna derecha después de la eliminación de Estados Unidos frente a Bélgica en los octavos de final del torneo.

La Selección de Estados Unidos confirmó el parte médico del atacante y explicó que la recuperación se realizará de manera conjunta con el conjunto italiano, situación que pone en duda su presencia para el inicio de la Serie A 2026-2027.

Pulisic ya había enfrentado problemas físicos durante el Mundial, donde incluso se perdió uno de los partidos de la fase de grupos antes de regresar para disputar los encuentros decisivos con el equipo dirigido por Mauricio Pochettino.

Estados Unidos confirma la lesión de Christian Pulisic

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, la Federación de Futbol de Estados Unidos informó que Christian Pulisic sufrió una microfisura acompañada de un hematoma óseo en la tibia/peroné de la pierna derecha, lesión que se produjo durante el partido frente a Bélgica.

“A Christian Pulisic se le ha diagnosticado una microfisura y un hematoma óseo en la tibia/peroné de su pierna derecha, sufridos durante el partido contra Bélgica. U.S. Soccer y el AC Milan colaborarán en su plan de recuperación”, señala el comunicado.

Aunque no se dio a conocer un tiempo estimado de baja, el diagnóstico pone en riesgo la presencia del estadounidense en el comienzo de la temporada con el AC Milan.

Pulisic ya había superado otra lesión durante la Copa del Mundo

El atacante explicó que todo comenzó días antes del debut de Estados Unidos frente a Paraguay, cuando recibió un golpe en la pantorrilla que terminó agravándose durante el torneo.

Ni siquiera lo sé con exactitud. Recibí una patada en la pantorrilla un par de días antes del partido. Durante toda la primera parte me sentí bien y luego empecé a notarlo un poco. Creo que, sin duda, la adrenalina me ayudó a aguantar. Creo que tenía una contusión bastante fuerte, un esguince, llámalo como quieras. Pero ya estoy mucho mejor.

Tras perderse el encuentro ante Australia, el capitán estadounidense logró recuperarse para reaparecer como jugador de cambio en el cierre de la fase de grupos frente a Turquía y posteriormente participó en la eliminación ante Bélgica.

Christian Pulisic tuvo actividad en cuatro partidos, pero no tuvo goles, ni asistencias. Reuters

El AC Milan espera el regreso del estadounidense

Mientras Pulisic inicia su proceso de recuperación, el AC Milan continuará con su preparación para la temporada 2026-2027.

El conjunto italiano tiene programados cuatro partidos amistosos antes del inicio oficial de la Serie A. En ese periodo enfrentará al Celtic de Escocia, al Inter de Milán, al Chelsea y al Manchester United, antes de visitar al Torino en la primera jornada del campeonato.

Por ahora, tanto el club italiano como la Federación de Estados Unidos trabajarán de manera coordinada para definir la evolución del atacante y determinar cuándo podrá regresar a la actividad competitiva.