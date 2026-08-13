“Me quise pelear con Jorge Campos”: El ‘Potro’ Gutiérrez hace sorpresiva revelación

En la Selección Mexicana han pasado un sin fin de jugadores, algunos han sabido manejar la presión y otros no tanto. Sobre todo, el cómo viven los futbolistas en el vestidor, ahí es cuando se nota que un equipo está unido.

Durante el show de Imagen Televisión ‘De la que Pica’, el exjugador nacional Raúl Gutiérrez habló acerca de cómo viven los jugadores un vestidor de la selección y reveló que estuvo a punto de irse a los golpes con Jorge Campos.

El Potro Gutiérrez durante su etapa como entrenador de México Sub-17 Mexsport

El Potro Gutiérrez estuvo a punto de pelearse con Jorge Campos

Dentro de la plática con Javetas, el ‘Potro’ Gutiérrez recordó su etapa como jugador y sobre todo, dentro de la Selección Mexicana, afirmando que las personalidades en el vestuario influyen mucho en el equipo.

Los vestidores de los grandes equipos así son (con conflictos) o al menos los que yo viví. Por ejemplo, el de la Selección del 94 con gente de personalidades muy cabronas”, señaló.

Sin embargo, pese a que las personalidades no congenian, Gutiérrez mencionó que ellos trabajaban para el equipo y no para otra cosa.

Había un común denominador, lo que el Doctor Mejía Barón nos decía. Cuando hay valores entendidos, cuando hay códigos, tú sabes qué onda”, afirmó.

Y justamente en ese grupo de la Selección Mexicana, el Potro Gutiérrez se enojó con Jorge Campos por una broma y casi le suelta unos golpes.

Estábamos en el previo a Irlanda en el vestidor y Jorge, una manera de sacar el nerviosismo es estar chingando a todos. Entonces yo me estoy cambiando y siento que me están cortando el pelo y le digo ‘¡No mames!’, entonces me encabrone y se la arme de tos”, reveló.

Los problemas de vestidores, algo común en la carrera del futbolista

A lo largo de los años, en muchos equipos de México y el mundo, la gestión del vestidor ha sido un problema para algunos clubes y eso es algo normal, para el Potro Gutiérrez.

Inclusive recordó su etapa en América y reveló el problema que tuvo con Luis Roberto Alves Zague durante un partido.

“Hay códigos que tú sabes, por ejemplo, alzar los brazos, aunque tu compañero se equivoque. En América, uno de mis compañeros (Zague), yo y ale había dicho en un entrenamiento ‘No me levantes los brazos’, entonces me lo hace y en el medio tiempo le empiezo a reclamar con todo”, comentó.

El Potro contó que durante su etapa como jugador, si le tocó ver muchas peleas entre compañeros, sobre todo por el liderazgo del equipo. Al final, todo queda en el vestidor y aunque los involucrados no se lleven bien, el bien común es el bienestar del club.

Javetas en el show ‘De la que Pica’ ha logrado develar varios secretos del futbol, por eso no te lo pierdas en todas las plataformas de Grupo Imagen, todos los martes a las 19:00 encontrarás un nuevo capítulo de la serie.