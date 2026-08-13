¡Nahuel podría recibir doble castigo! Tigres analiza sanción interna tras expulsión

Nahuel Guzmán podría pagar caro su nueva polémica con Tigres, pues la directiva del conjunto regiomontano analiza imponerle una sanción interna después de la expulsión que sufrió durante la Leagues Cup.

El guardameta argentino vio la tarjeta roja durante el encuentro frente a Vancouver Whitecaps, luego de tener contacto con el árbitro Iván Barton, una acción que provocó que el club abriera el análisis correspondiente sobre su conducta.

Tigres respaldó inicialmente a Nahuel Guzmán, debido a que el arquero explicó que no vio al árbitro antes de empujarlo. Sin embargo, la institución realiza de manera protocolaria una evaluación para determinar si aplicará alguna medida disciplinaria.

La situación podría representar un doble castigo para Nahuel, ya que Tigres también se encuentra a la espera de conocer la sanción que impondrá la Leagues Cup después de revisar lo ocurrido.

Tigres analiza también a su nuevo técnico

La directiva felina atraviesa además días de decisiones importantes después de quedar sin entrenador definitivo.

Óscar Pareja aparece como una opción real para asumir el banquillo de Tigres, aunque todavía no existe una elección definitiva. El colombiano se encuentra entre los candidatos que analiza la institución para iniciar una nueva etapa.

Juan Carlos Osorio también ha sostenido conversaciones con el club, aunque su posibilidad luce más distante, mientras que la llegada de Juan Reynoso está prácticamente descartada.

Ante la falta de una decisión definitiva, Hernán Elizondo recibió el respaldo de la directiva para dirigir a Tigres el próximo sábado frente al Atlas.

El club regiomontano pretende cerrar la contratación de su nuevo entrenador durante la próxima semana.

Juan Brunetta también tiene oferta

Tigres tiene además otro frente abierto con Juan Brunetta, quien recibió una propuesta del Al-Diriyah de Arabia Saudita.

La directiva comunicó al futbolista argentino que la decisión de continuar con las negociaciones queda en sus manos, aunque el equipo espera que el conjunto saudí mejore económicamente su propuesta.

Así, Tigres enfrenta días de movimientos dentro y fuera de la cancha, mientras define el futuro de su entrenador, analiza posibles transferencias y determina qué ocurrirá con Nahuel Guzmán después de otra controvertida expulsión.