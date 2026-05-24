El incierto futuro de Edson Álvarez tras el descenso del West Ham en Premier League

El futuro de Edson Álvarez en el West Ham United luce cada vez más incierto tras el descenso del club a la Championship, situación que obligará a la directiva a replantear su proyecto deportivo y financiero de cara a la próxima temporada.

Luego de 14 años en la Premier League, los Hammers consumaron una de las peores campañas de su historia reciente, lo que podría provocar la salida de varios futbolistas importantes, incluido el mediocampista mexicano, quien pertenece al club aunque disputó la última temporada a préstamo con el Fenerbahçe de Turquía.

Desde hace varios meses, distintos reportes en Inglaterra señalaban que Edson Álvarez no era entraba en los planes a futuro del equipo inglés, por lo que se estaría buscando lugar en otro equipo, incluso, si se hubiera logrado la permanencia.

El seleccionado mexicano llegó al West Ham United en 2023 procedente del Ajax con la misión de consolidarse en el futbol inglés. Durante su paso por la Premier League mostró actuaciones destacadas y se mantuvo como pieza clave de la Selección Mexicana, aunque las lesiones y los constantes cambios en el banquillo afectaron su continuidad.

Ante este panorama, todo apunta a que Edson Álvarez buscaría continuar su carrera en otro club de Europa para mantenerse en la élite después de jugar la Copa Mundial del 2026. Mientras tanto, la afición mexicana permanece atenta al futuro del capitán del Tri y a los posibles destinos que podrían abrirse para el verano.