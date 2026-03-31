De la inauguración a Octavos: Todos los juegos que recibirá el Estadio Banorte en el Mundial 2026

Tras la histórica clasificación de República Checa al Mundial 2026, luego de vencer a Dinamarca en penales, la Ciudad de México y el renovado Estadio Banorte tienen oficialmente definidos los partidos que albergarán en la fase de grupos del torneo.

El partido inaugural en el Estadio Ciudad de México —nombre que tendrá durante la Copa del Mundo— será el esperado debut de la Selección Mexicana contra Sudáfrica, el jueves 11 de junio a las 13:00 horas. Este encuentro marca el inicio de la gran fiesta futbolera y promete llenar de emoción a los aficionados mexicanos.

El segundo duelo en la capital será del Grupo K, donde se enfrentarán Uzbekistán y Colombia el miércoles 17 de junio a las 20:00 horas. La atención estará en Colombia, cuyo plantel cuenta con figuras que podrían convertirlos en protagonistas del torneo.

El cierre de la fase de grupos en el Estadio Banorte será entre República Checa y México, el miércoles 24 de junio a las 20:00 horas, un partido clave para definir los cruces de octavos de final.

Además, el estadio capitalino también albergará encuentros de las rondas eliminatorias: dieciseisavos y octavos de final, donde la Selección Mexicana podría medirse ante los equipos que avancen en el torneo.

Con estos partidos confirmados, la Ciudad de México se consolida como uno de los escenarios más importantes del Mundial 2026, ofreciendo a los aficionados la oportunidad de vivir de cerca la emoción del fútbol de alto nivel.