La Federación Internacional de Hockey sobre Hielo (IIHF) sufrió un ciberataque que dejó fuera de servicio su sitio web y obligó a suspender temporalmente sus plataformas digitales. La agresión informática ocurrió dos días después de que el organismo ratificara la exclusión de Rusia del próximo Campeonato Mundial Sub 20, una decisión que provocó nuevas tensiones con la federación de ese país.

Hackers publican mensaje a favor de Rusia en la web

Antes de que el portal quedara completamente inaccesible y mostrara un aviso de mantenimiento, los atacantes consiguieron vulnerar su página principal. En ella insertaron una fotografía de jugadores rusos celebrando una victoria, acompañada de un mensaje desafiante en inglés: "¿Tienen miedo de enfrentarse a Rusia? Han eliminado al único equipo al que no pueden vencer".

La IIHF condenó la intrusión mediante un comunicado difundido en sus redes sociales y confirmó que trabaja con especialistas para investigar el origen del ataque y restablecer sus servicios.

Nuestras plataformas volverán a estar operativas en cuanto estemos seguros de que son seguras. La IIHF está decidida a proteger la integridad de nuestra organización y preservar nuestro deporte", señaló el organismo.

Hasta el momento, la federación no ha confirmado quién está detrás del ciberataque.

La exclusión de Rusia del Mundial Sub 20, en el centro de la polémica

El incidente se produce en medio de la disputa por la participación de Rusia en las competencias internacionales. Aunque a finales de octubre el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) falló a favor de Moscú en su intento por revocar las restricciones impuestas desde 2022, la IIHF ratificó el pasado domingo que la selección rusa no disputará el Mundial Sub 20.

El torneo se celebrará del 26 de diciembre al 5 de enero en Alberta, Canadá, y Noruega ocupará el lugar que habría correspondido al equipo ruso.

La IIHF justificó la exclusión por las restricciones del gobierno canadiense, encabezado por el primer ministro Mark Carney, que se negó a conceder visados a los jugadores y miembros del cuerpo técnico de Rusia.

La Federación Rusa de Hockey sobre Hielo calificó la decisión de "ilegal", pero se desmarcó del ataque informático y condenó el uso de métodos ilícitos contra los sistemas de la IIHF.

Así, el conflicto deportivo y político sumó un nuevo episodio, ahora con un ataque digital contra el máximo organismo internacional del hockey sobre hielo.