El ídolo regresa: Raúl Jiménez le da el empate al Wolverhampton

Raúl Jiménez desató la euforia en el lugar donde se convirtió en un ídolo, no sólo por el detalle que tuvo con los aficionados previo al partido, sino también por marcar el gol del empate 2-2 entre Wolverhampton y el Blackburn Rovers en el inicio de la temporada de la Championship.

Tuvieron que pasar tres años, siete meses y tres días después, para que Raúl Jiménez volviera a marcar con el Wolverhampton

El Blackburn comenzó con gran ritmo, pero ante ese dominio, vino la claridad del Wolverhampton para abrir el marcador con una buena jugada en conjunto. Fernando López tuvo visión y toque, aprovechó el desmarque de Marshall Munetsi para cederle el balón al espacio y el de Zimbabue esperó la salida del arquero para mandar el balón al fondo al 18’.

Seis minutos después, vino la respuesta del Blackburn para el 1-1. Ryoya Morishita mandó un servicio preciso a primer poste y Sean McLoughlin mandó un remate de cabeza cruzado para vencer a Daniel Bentley al 26’.

Ya equilibradas las acciones, Mateus Mané no lo pensó dos veces y mandó un derechazo que pasó por encima del arco al 38’.

Para el segundo tiempo, el Blackburn le dio la vuelta al marcador. Oladapo Afolayan desbordó por el sector derecho y mandó servicio al corazón del área para que Andri Gudjohnsen rematara de pierna izquierda al 48’.

Al minuto 59, Raúl Jiménez se llevó una tremenda ovación al ingresar a la cancha, en sustitución de Mateus Mané.

El mexicano fue participativo, colaborando con pases y recuperación del balón. Un tiro libre cobró, pero se estrelló en la barrera.

Cuando el Blackburn estaba coqueteando con el 1-3, llegó una jugada que cambió todo. Ryan Alebiousu desvió un servicio con la mano en los últimos instantes del partido, para que el árbitro central marcara penal.

Raúl Jiménez fue el autor de cobrar la pena máxima y fue fiel a su estilo, esperando a que el arquero se venciera para colocar el balón al fondo al 90+3’, lo que propició la euforia en el Molineux Stadium con el 2-2 definitivo.