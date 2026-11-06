Hugo Cuypers, delantero de Rayados, convocado por Bélgica para la Fecha FIFA

Figura de Rayados se convierte jugador de los Diablos Rojos. La mañana de este viernes la Sultana del Norte despertó con una noticia que sorprendió a propios y extraños: Hugo Cuypers, delantero de Monterrey, fue convocado por Bélgica para la próxima Fecha FIFA.

La RBFA (Real Asociación Belga de Futbol) dio a conocer la lista 26 convocados para sus compromisos del mes de noviembre y llama la atención ver a Cuypers, jugador de Rayados, junto a estrellas de la talla de Romelu Lukaku, Jéremy Doku, Kevin De Bruyne, entre otros.

Hugo Cuypers representó a Bélgica en categorías inferiores pero jamás había sido llamado con la selección mayor, por lo que con 29 años de edad podría hacer su debut oficial con los Diablos Rojos.

El entrenador de Bélgica que tomó a decisión de convocar a Cuypers es nada más y nada menos que Mark van Bommel, histórico exjugador neerlandés que tomó las riendas de Bélgica luego de la salida de Rudi García tras la Copa del Mundo 2026.

Números de Cuypers en Rayados que lo llevaron a Bélgica

Hugo Cuypers llegó a Monterrey este verano procedente del Chicago Fire y el belga tuvo impacto inmediato en el equipo regiomontano, razón por la que hoy se ganó un lugar en la selección de su país que la pasada Copa del Mundo llegó hasta los cuartos de Final.

Con Rayados Cuypers apenas ha disputado 1,461 minutos repartidos en 16 partidos y en dicho tiempo ya registra 9 goles con la camiseta de Monterrey (6 en Liga MX y 3 en Leagues Cup), promediando 1 gol cada 162 minutos.

Hugo Cuypers celebra gol con Rayados de Monterrey MEXSPORT

Partidos de Cuypers con Bélgica

El llamada de Hugo Cuypers con Bélgica no es para partidos amistosos o intrascendentes sino todo lo contrario, pues los Diablos Rojos tendrá un par de importantes compresas en la Fecha FIFA del mes de noviembre que está por comenzar.

Bélica se medirá a sus similares de Turquía e Italia en la búsqueda de un boleto a los Cuartos de Final de la UEFA Nations League. Actualmente los Diablos Rojos son terceros del Grupo A por debajo de Francia e Italia.