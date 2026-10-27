‘Horas de locura’: Charlyn Corral agradece a la afición de México

Charlyn Corral tuvo un emotivo mensaje de agradecimiento con los aficionados de México. La ganadora del Balón de Oro a la Mejor Delantera del año, también reveló que vive horas de locura y pronto llegará a nuestro país tras la gala que se realizó en el London Palladium de Londres.

“Quiero agradecer todo el apoyo a mi gente de México. Muchas gracias por su mensaje, por todas las muestras de cariño que me han dado en estos días. La verdad han sido horas de locura, horas que he disfrutado mucho, nos vemos muy pronto por allá y no quería dejar de agradecer las muestras de cariño, un abrazo a todos”, señaló la delantera del Pachuca en una de sus historias en Instagram.

En redes sociales, la atacante de 35 años también compartió varias fotografías con las ganadoras del Balón de Oro en diferentes categorías, así como distintas personalidades como Kylian Mbappé, Ronaldo “El Fenómeno”, Luis Figo, Yan Diomandé, entre otros.

Por otro lado, la originaria de Ecatepec, Estado de México, mandó saludos a Jorge Campos, donde en el video indicó que le tocó celebrar con su familia y se dijo orgullosa de ser mexicana.

“Que me invites por allá, que pasemos un muy buen momento. Hoy toca celebrar con la familia, con la gente que está ahí al pendiente de mi carrera y un orgullo ser esa mexicana que reciba un premio. Parece fácil, pero tú sabes que lleva muchos años de trabajo atrás”,

Las Tuzas del Pachuca aclararon cuántos goles lleva verdaderamente Charlyn Corral Mexsport

Charlyn Corral marcó 49 goles en 49 partidos en la temporada 2025-2026. El Pachuca aclaró que, si se consideran los números de manera estricta, la delantera marcó 42 goles en las dos competiciones que disputó: 40 en Liga Femenil MX (36 en torneo regular y 4 en fase final) y dos goles en Concacaf W Champions Cup, además de las 13 anotaciones en competiciones oficiales con la Selección Femenil Mexicana, que la llevaron a ser la máxima goleadora de la Clasificación Concacaf W.

LOS NÚMEROS DE CHARLYN CORRAL CON LAS TUZAS DEL PACHUCA:

187 goles (184 en Liga Femenil, dos en Summer Cup y 2 en la Concacaf W Champions Cup).

219 partidos oficiales.

Con 184 en Liga MX Femenil, la mantienen como la segunda máxima goleadora histórica del torneo.

1 título de Liga (Clausura 2025).

1 título del Campeón de Campeonas de la Temporada 2024-25.