Horario especial en la función del miércoles en la Arena México

La Arena México volverá a recibir al público de la lucha libre, con un horario especial de la función de este miércoles, cuando inicie a las 4:30 de la tarde, con la finalidad de que los aficionados que asistan, tengan tiempo de ir a apoyar a la Selección Mexicana en el duelo ante Chequia en el cierre de la Fase de Grupos del Mundial.

La función tendrá para el gusto de todos los aficionados de la lucha libre, con encuentros especiales de Amazonas, microestrellas como Kemalito que se ha ganado el cariño del público y más emociones en La Catedral de la Lucha Libre.

CARTELERA COMPLETA DEL MIÉRCOLES 24 DE JUNIO EN LA ARENA MÉXICO:

- Lucha estelar en relevos: Dulce Gardenia y Flip Gordon vs El Difunto y El Cobarde.

- Lucha semifinal de tríos: Fuego, Espíritu Negro y Rey Cometa vs Virus, Okumura y Shoma Kato.

- Evento especial en Match Relámpago de Amazonas: Garra Negra vs Zeuxis.

- Segunda lucha de Microestrellas: Periquito Sacaryas y Kemalito vs Chamuel y Tengu

- Primera lucha a una caída: Alexius y Fury Boy vs Kamelot y Carnífice.

Para el jueves 25 de junio, el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) realiza “Mitos en el ring”, una experiencia inmersiva que permitirá a los aficionados comprender la reinterpretación de los mitos prehispánicos, gracias a una producción audiovisual, danza y performance en vivo. Además, cuenta con una noche de lucha libre inspirada en la cosmovisión mesoamericana.