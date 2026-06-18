Hervé Renard debuta con Túnez en el Mundial 2026 ante el reto más complejo: Japón

La Selección de Túnez se enfrenta en un partido histórico a Japón, no solo por representar el partido mil en una Copa del Mundo de la FIFA, sino también porque el equipo africano tendrá que demostrar en la cancha el rápido proceso de adaptación que viven a los mandos ahora en la dirección técnica tomada por el Hervé Renard.

El estratega galo tomó los controles del equipo luego de que su predecesor, Sabri Lamouchi, fue cesado unas horas después de la contundente derrota de 5-1 ante Suecia en el arranque de la Copa del Mundo, una situación que llevó a la directiva del equipo a tomar acciones con el objetivo de tratar de asegurar una posición de tercer lugar y avanzar a la siguiente ronda.

El estratega europeo no tendrá un periodo de adaptación cómodo, ya que su debut en el banquillo africano se dará ante uno de los rivales que ya demostró está en el ritmo. El propio Renard reconoció la complejidad del encuentro y el nivel de sus rivales en turno, la selección de Japón: "Conozco muy bien la calidad de este equipo”, dijo antes de lanzar una declaración importante: “Japón es el mejor equipo de Asia".

Por su parte, el conjunto nipón llega a este compromiso tras rescatar un empate 2-2 frente a los Países Bajos, gracias a una anotación de Daichi Kamada en el minuto 88. Dicha capacidad de reacción fue destacada por el seleccionador japonés, Hajime Moriyasu, quien elogió el temple de sus dirigidos: "Íbamos por detrás de un rival muy difícil y los jugadores se unieron como uno solo, tenaces, lucharon hasta el final y no dejaron de perseverar".

Herve Renard observa el entrenamiento de Túnez. REUTERS

A pesar del punto obtenido, Moriyasu dejó en claro que la exigencia de su escuadra es alta de cara al juego del fin de semana: "Nuestro objetivo era sumar tres puntos, no uno. Así que, desde ese punto de vista, por supuesto que fue un poco decepcionante".

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El compromiso de la escuadra tunecina frente a Japón se disputará este sábado 20 de junio de 2026 en la ciudad de Monterrey, México, donde se espera la presencia de Gianni Infantino dado que es el partido mil en la historia. Además, la realeza nipona también estará presente.

El significado de este partido es crucial para las aspiraciones de Túnez en el Grupo F, ya que se encuentra en el fondo del sector sin unidades. Con Suecia liderando con tres puntos, y tanto Japón como los Países Bajos con una unidad, una nueva derrota el sábado dejaría al conjunto africano prácticamente eliminado.