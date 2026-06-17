¿Evitará el naufragio? Renard toma el mando de Túnez y apela al espíritu de garra en el Mundial 2026

Hervé Renard fue presentado de manera oficial como nuevo entrenador de la selección de Túnez en plena fase de grupos del Mundial 2026. Durante su primera charla con el plantel africano, el carismático estratega exigió a sus nuevos jugadores mantener la cabeza en alto y recordarles el enorme orgullo que implica representar a su nación en la máxima justa de la FIFA.

El director técnico francés, de 57 años de edad, llega al banquillo para reemplazar a Sabri Lamouchi. El antiguo timonel fue destituido de forma fulminante luego de que la estrepitosa derrota por 5-1 ante Suecia en el debut del Grupo F derivara en una fuerte ruptura interna dentro del vestuario tunecino. Este movimiento representa la primera vez en toda la historia de las Copas del Mundo que una federación despide a su timonel tras disputar un solo partido del certamen.

El búnker tunecino en Monterrey y el reto de Renard

El estratega europeo aterrizó de emergencia en la ciudad de Monterrey, sede que sirve como campamento base para la delegación tunecina. Fiel a su estilo intenso, dirigió su primera sesión de entrenamiento con mucha fuerza.

En este momento de crisis absoluta, lo único que necesitamos es centrarnos en nosotros mismos y recuperar la confianza deportiva sobre el terreno de juego".

Esta aventura representa la tercera Copa del Mundo consecutiva para el estratega al frente de un seleccionado distinto, tras comandar a Marruecos en Rusia 2018 y a la sorpresiva Arabia Saudita en Catar 2022.

El discurso viral que sacude las redes sociales

Horas antes de saltar a las canchas de entrenamiento, un video que capturó el primer encuentro del entrenador con la plantilla comenzó a circular masivamente en internet, acumulando millones de reproducciones en las cuentas deportivas de la plataforma X:

El reclamo: Renard confrontó a los futbolistas cuestionándoles el dolor que implicaría quedar eliminados prematuramente.

Renard confrontó a los futbolistas cuestionándoles el dolor que implicaría quedar eliminados prematuramente. El recordatorio: Apeló al sacrificio económico de miles de aficionados que viajaron a Norteamérica para apoyarlos.

La llegada del técnico busca rescatar de inmediato el rumbo de Túnez en un sector de alta exigencia, apelando a su mística motivacional para revertir la inestabilidad institucional.