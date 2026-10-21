Hay novedades en el contrato de Lionel Scaloni con la Selección de Argentina

Su continuidad se puso en duda luego de haber perdido la Final de la pasada Copa del Mundo de la FIFA ante la Selección de España. De hecho, el propio Lionel Scaloni declaró abiertamente que no sabía si continuaría al frente de la Selección Argentina.

Sin embargo, Scaloni habría llegado a un acuerdo con Chiqui Tapia, el Presidente de la Asociación de Futbol Argentina para seguir al frente de la albiceleste.

Las condiciones económicas, según el comunicador César Luis Merlo ya habrían sido aceptadas por el representante del estratega y sólo están a la espera de que Scaloni estampe su firma en el nuevo contrato.

La incógnita de si Lionel Scaloni seguiría o no al frente de la Selección Argentina se mantenía en el aire incluso hasta el pasado martes 6 de octubre cuando la albiceleste enfrentó a la selección de Benin, juego que sirvió para despedir al astro argentino, Lionel Messi del representativo.

Los logros de Scaloni

Bajo el mando de Lionel Scaloni, la Selección Argentina ha vivido su mejor momento en la época reciente del combinado albiceleste. se proclamó Campeón Mundial en Qatar 2022, derrotando en penales a Francia.

En 8 años y dos meses al frente del equipo, ganó dos Copas América y alcanzó un récord histórico para el país al sumar 36 partidos invicto. Argentina llegó a la final del pasado Mundial 2026, pero cayó 1-0 ante la Selección de España, duelo que se llevó a cabo el pasado 19 de julio en Nueva York.