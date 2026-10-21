Mbappé arropa a Vinícius tras marcharse abatido en el duelo ante Leipzig

Kylian Mbappé salió en defensa de Vinícius Júnior con un mensaje de apoyo tras la victoria del Real Madrid por 4-1 frente al RB Leipzig en la Champions League. El delantero francés aprovechó los micrófonos de la zona mixta en el Estadio Santiago Bernabéu para arropar a su compañero, quien protagonizó la imagen amarga de la noche al marcharse visiblemente afectado al banquillo tras ser sustituido en el segundo tiempo.

El extremo brasileño fue retirado del terreno de juego por el estratega José Mourinho en el minuto 70 para dar entrada a Yan Diomandé. En su camino a la banca, a Vinícius se le observó frustrado por su rendimiento, una situación que se evidenció aún más al no quedarse a celebrar el triunfo europeo sobre el césped junto al resto de la plantilla.

El fuerte respaldo de Mbappé a Vinícius Júnior

Al ser cuestionado sobre el bache de confianza que atraviesa el extremo brasileño, Mbappé actuó como uno de los líderes del vestuario y le restó drama a la situación. "Está muy bien que Vinícius esté triste porque eso significa que quiere mejorar para ayudar al equipo y recuperar su mejor versión", declaró el astro francés, quien aportó uno de los tantos en la goleada frente a la escuadra alemana.

Lejos de alimentar las críticas de la prensa, el atacante intentó quitarle presión a su socio ofensivo en el conjunto merengue. "Vini tiene que estar tranquilo, recuperar la confianza y nunca olvidar quién es ni la inmensa calidad que posee", añadió con firmeza para recalcar que todo el plantel respalda al dorsal 7.

El panorama de cara al Clásico español

El gesto solidario de Mbappé llega en un momento crucial de la temporada. El Real Madrid afina los últimos detalles para disputar El Clásico frente al FC Barcelona, un compromiso liguero que Vinícius Júnior no podrá jugar. El brasileño arranca una estricta sanción de cuatro partidos en competiciones domésticas tras haber recibido una tarjeta roja directa ante el Villarreal por una acción violenta, un factor que incrementa la presión sobre el futbolista en este tramo de la campaña regular.