Ni Cristiano ni Haaland: El récord de Harry Kane que obliga al Bayern a una renovación millonaria

Ni Cristiano Ronaldo en su plenitud con el Real Madrid, ni la potencia demoledora de Erling Haaland en el Manchester City. La historia del futbol europeo fue reescrita en Múnich por un hombre que no solo persigue récords, sino que los pulveriza. Con una efectividad que desafía la lógica, Harry Kane se convirtió en el jugador que más rápido de la era moderna en alcanzar los 100 goles con un mismo club, superando las marcas de las dos bestias del área por excelencia.

Este hito ha desatado un movimiento de emergencia en las oficinas del Allianz Arena: el Bayern Múnich ya negocia una extensión de contrato para asegurar que su leyenda no se mueva de Alemania más allá de 2027.

Harry Kane: El Huracán que devora leyendas

El impacto de Kane no tiene precedentes. Mientras otros delanteros requieren procesos de adaptación, el inglés ha necesitado apenas un puñado de partidos para mirar por el retrovisor a los máximos referentes del siglo XXI:

Jugador-(Partidos para llegar a 100 goles)-Club

Harry Kane-(104)-Bayern Múnich

Erling Haaland-(105)-Manchester City

Cristiano Ronaldo-(105)-Real Madrid

A la caza del récord de Robert Lewandowski

La producción de Kane esta temporada es, sencillamente, anómala. Con 119 goles en 126 partidos oficiales desde su llegada en 2023, su promedio lo sitúa en el olimpo del futbol mundial. En la presente campaña, el delantero ya suma 34 goles en 30 encuentros, manteniendo un ritmo que pone en serio peligro el récord histórico de Robert Lewandowski (41 goles en una sola temporada de Bundesliga).

Si mantiene su promedio actual de 21 goles en 19 partidos de liga, Kane podría reclamar el trono absoluto del futbol alemán antes de que termine el semestre.

Si Kane, de 32 años, hubiera seguido en el Tottenham de la Premier League, es seguro que ya fuera el máximo goleador en la historia de la competición inglesa, pues se fue a Alemania cuando ya tenía 213 dianas y mirando la marca de 260 que dejó Alan Shearer.

Harry Kane tiene 32 años; pese a su veteranía, el conjunto del Bayern Múnich desea firmar un acuerdo de largo plazo con el delantero inglés. AFP

El amo y señor de la Bundesliga

Lo que hace a Kane un activo invaluable no es solo el volumen de goles, sino su capacidad para aparecer en cualquier escenario:

Pleno absoluto: Ha marcado contra todos los equipos de la Bundesliga que ha enfrentado.

Especialista infalible: Mantiene una racha perfecta desde los penales, consolidándose como el tirador más confiable de Europa.

El fin de la maldición: En la temporada 2024-25, Kane fue la pieza maestra para que el Bayern conquistara la Bundesliga, alzando así el primer gran trofeo de su carrera profesional.

Sus primeras 100 dianas de locura: Kane no solo se convirtió en el ariete que más rápido llegó a una centena de goles con un mismo equipo en Europa con 104 partidos, sino que su esfuerzo pulverizo el registro que tenía el neerlandés Arjen Robben que alcanzó este hito en 145 partidos con el mismo Bayern Munich en la Bundesliga.

Harry Kane tiene ritmo para mejorar la mejorar marca goleadora en la historia de la Bundesliga, que logró Robert Lewandowski con el Bayern Múnich AFP

Blindaje total: El nuevo pacto de Múnich

El Bayern sabe que tiene en sus filas al mejor 9 del planeta. Kane no solo anota; ha elevado el nivel competitivo de toda la plantilla y se ha convertido en un referente fuera del campo. Por ello, la directiva considera prioridad absoluta cerrar un nuevo acuerdo que lo vincule de forma permanente al proyecto bávaro.

En Múnich lo tienen claro: Harry Kane no es solo un fichaje, es el eje sobre el que se construye el futuro del club más laureado de Alemania.