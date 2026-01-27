Liga MX gestiona ante FIFA un mercado extemporáneo de transferencias

La Liga MX se encuentra en análisis avanzado para implementar un periodo extemporáneo de fichajes, una medida que busca atender distintas problemáticas que han surgido a lo largo del torneo y que, de concretarse, representaría un cambio relevante en la regulación del mercado de transferencias en el futbol mexicano. No obstante, la propuesta aún depende de la autorización de la FIFA, organismo que tiene la última palabra en cualquier modificación a las ventanas de registros a nivel internacional.

De acuerdo con información recabada por fuentes cercanas a la liga, la iniciativa surge a partir de la necesidad de los clubes de contar con mayor margen de maniobra ante situaciones extraordinarias como lesiones graves, bajas por transferencias al extranjero fuera del mercado local, así como casos de fuerza mayor que afectan directamente el armado de las plantillas. En torneos recientes, varios equipos han manifestado su inconformidad al verse imposibilitados de sustituir jugadores clave una vez cerrado el periodo oficial de fichajes.

La propuesta ya fue presentada ante la Federación Mexicana de Futbol (FMF), que funge como intermediaria entre la Liga MX y la FIFA. Desde la liga se ha subrayado que la intención no es alterar la competencia ni generar ventajas indebidas, sino dotar al campeonato de mayor flexibilidad sin romper con los principios de equidad deportiva y juego limpio.

En caso de recibir el aval del organismo rector del futbol mundial, el periodo extemporáneo estaría estrictamente regulado. Entre las condiciones que se analizan se encuentran una duración limitada, un número reducido de registros por club y la posibilidad de que solo se permitan altas en casos específicos previamente definidos, como lesiones de larga duración o transferencias internacionales que dejen vacantes inesperadas.

Directivos de la Liga MX consideran que esta medida podría contribuir a elevar el nivel competitivo del torneo, especialmente en la recta final, donde las plantillas suelen verse más afectadas por el desgaste físico y las suspensiones. Asimismo, destacan que otras ligas alrededor del mundo han explorado mecanismos similares bajo contextos extraordinarios, siempre con la supervisión de la FIFA.

Sin embargo, el planteamiento no está exento de debate. Algunos sectores consideran que abrir una ventana adicional podría beneficiar principalmente a los clubes con mayor poder económico, mientras que otros señalan que se trata de una actualización necesaria ante la dinámica actual del mercado global de futbolistas.

Por el momento, la Liga MX mantiene comunicación constante con la FMF y permanece a la espera de una respuesta oficial de la FIFA. Mientras tanto, los clubes continúan afrontando el torneo con las plantillas registradas, conscientes de que una eventual aprobación podría sentar un precedente importante en la organización y regulación del futbol profesional en México.

FMF Y UDEP UNEN ESFUERZOS PARA FORTALECER EL FUTBOL EN PUEBLA

La Federación Mexicana de Futbol y la Universidad del Deporte del Estado de Puebla firmaron un convenio marco de colaboración con el objetivo de impulsar el desarrollo del futbol como herramienta social y fortalecer la formación del talento deportivo en la entidad.

El convenio fue suscrito por Mikel Arriola, Comisionado de la FMF, y José Luis Sánchez Sola, Rector de la UDEP, contando con la participación del Gobernador del Estado de Puebla, Alejandro Armenta Mier, como testigo de honor, en presencia de Ivar Sisniega, Presidente Ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol e Iñigo Riestra, Vicepresidente Legal de la FMF.

“Estamos dando un paso trascendental en el impulso del deporte como motor de transformación social. En la Federación Mexicana de Futbol apostamos al desarrollo del futbol base en todo el país y asumimos la responsabilidad de ser un referente nacional en la formación de talento deportivo”, dijo Mikel Arriola.