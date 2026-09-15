Hansi Flick se sube al ring: El DT del Barca defiende la campaña de Lamine Yamal por el Balón de Oro

Hansi Flick se subió al ring de la disputa por el Balón de Oro, saliendo al quite por su joven estrella Lamine Yamal para que sea galardonado como el mejor futbolista del mundo en las votaciones que hace la prestigiosa revista France Football y que supere a estrellas como Kylian Mbappé, Rodri Hernández y Harry Kane.

Flick es la más reciente de las figuras del mundo del futbol que está en la pasarela cuando los periodistas que eligen a los ganadores de la gala del Balón de Oro reflexionan sus sufragios. El técnico alemán aprovechó la conferencia previa al encuentro ante el Racing de Santander de LaLiga para expresar sus deseos de que sea Yamal el elegido para el galardón.

El timonel bávaro analizó el impacto mediático y el presente deportivo del extremo de 19 años de edad. Flick valoró positivamente la arrolladora personalidad del futbolista, reconociendo que su audacia es un reflejo de su gran momento en la cancha.

Él es sincero y tiene una enorme confianza en sí mismo, en su juego. Quizá yo preferiría que las cosas no hubieran sido así, pero él lo dice abiertamente en las entrevistas, porque tiene la confianza necesaria para creer que se merece ganar el Balón de Oro. Es nuestro jugador y tiene al 100 por ciento mi apoyo".

Lamine Yamal considerá que cumple con el perfil para ganar el Balón de Oro. Reuters

Respaldar la campaña de Lamine Yamal es un deber del club

El entrenador justificó sus elogios basándose en el extraordinario palmarés que el atacante ha construido a su corta edad en la élite. "Ha ganado dos títulos importantes aquí con el Barcelona y luego conquistó el Mundial con la Selección", recordó con firmeza Flick, catalogando el rendimiento del juvenil como una auténtica anomalía en el balompié mundial."Su nivel es sencillamente espectacular e increíble".

Asimismo, validó que la cúpula institucional del club de Cataluña blinde y promueva activamente la candidatura del canterano de cara a las votaciones de la prensa internacional.

Al ser cuestionado sobre si el club hace bien en empujar la imagen del juvenil, Flick respondió con contundencia: "¿Y por qué no hacer campaña por Lamine? Es nuestro jugador y yo siempre apoyo a los futbolistas que tienen esta confianza".

No obstante, el preparador no dejó de lado la importancia de mantener la concentración: "Espero que todo este ruido no le descentre. Para mí, los trofeos verdaderamente importantes son los colectivos, los títulos se ganan cuando toca".

Finalmente, el estratega concluyó con un toque de sinceridad y humor respecto a la larga lista de futbolistas nominados en la gala de este año: "Sé que hay otros grandes jugadores de clase mundial. Pero para ser sincero, estaré muy contento cuando todo esto del Balón de Oro haya acabado de una vez".