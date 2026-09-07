Kylian Mbappé lanza su candidatura al Balón de Oro y José Mourinho revive su polémico "¿Por qué?"

Kylian Mbappé se dio ánimos a sí mismo en su firme anhelo de ser elegido por primera vez en su carrera como el digno merecedor al Balón de Oro. El delantero del Real Madrid atendió la rueda de prensa previa al importante compromiso frente al Inter de Milán en la Champions League, mostrando las credenciales de sus recientes logros internacionales para ser considerado el mejor futbolista del planeta.

Mbappé, quien encaró a los medios de comunicación en la capital española tras haber fallado el viernes pasado un penal que significó el doloroso revés merengue ante el Betis en LaLiga, recordó que finalizó el ciclo anterior como uno de los máximos artilleros del continente al firmar 43 dianas con la camiseta blanca. Asimismo, destacó su histórica participación en el Mundial de este verano, donde se destapó con 10 anotaciones para conquistar la Bota de Oro y transformarse en el goleador histórico de las Copas del Mundo con 22 tantos.

Es verdad que es un premio que para cada jugador es un tema muy positivo; claro que yo he hecho mucha historia este verano en la competición más importante de deporte, pero vamos a ver. Yo tengo la sensación que es un buen año para eso, pero queda mucho tiempo y la gente tiene la libertad de votar para quien piensan es el mejor jugador del mundo."

Al ser cuestionado sobre los reclamos por su rol en las tareas defensivas y la presión alta junto a Vinícius Júnior, el atacante galo desmintió tajantemente los rumores sobre una mala relación o incompatibilidad con el brasileño dentro del vestuario.

Si entramos a este tema es un debate sin fin. Yo estoy de acuerdo que claro que yo, y todos los jugadores en del Madrid, tenemos que mejorar en este aspecto para ayudar la defensa y que podemos conseguir menos ocasiones y menos goles. También pienso que con el balón tenemos que manejar las cosas mejor para crear más ocasiones de gol."

Mourinho: Obsesión por ganar y furia arbitral

Por su parte, el director técnico de la escuadra merengue, José Mourinho, compareció ante la prensa con un mensaje directo y enfocado en la necesidad de corregir el rumbo tras el tropiezo liguero, sentenciando que ante el Inter es obligatorio sumar de a tres sin importar las formas en el terreno de juego.

¡Quiero ganar! Te podría decir que jugar bien, pero no quiero jugar bien como contra el Betis y perder… Quiero ganar”.

Fiel a su estilo polémico, el estratega portugués revivió su célebre expresión del "¿Por qué?" para criticar con severidad el desempeño de los silbantes. Mourinho cuestionó con dureza las razones por las cuales las autoridades del VAR no repitieron una pena máxima cobrada en contra de sus dirigidos ante el Betis, al tiempo que defendió la amonestación recibida por Vinícius Júnior argumentando que el carioca se dirigió de manera sumamente educada al portar el brazalete de capitán.